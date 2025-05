Nuova prestigiosa firma sul Muretto di Alassio: è quella della leggenda della vela Mauro Pelaschier

“Azzurra” solcava l’oceano nel 1983, e con lei l’Italia intera. Per la prima volta nella storia, una barca battente tricolore partecipava all’America’s Cup, la regata più prestigiosa e iconica del mondo. Al timone c’era Mauro Pelaschier, pronto poi a ripetere quella sfida a Perth nell'87. Ieri questa vera e propria leggenda della vela - due volte olimpico, tra gli unici tre italiani ad aver fatto America's Cup, giro del mondo e Olimpiadi e punto di riferimento anche per il suo instancabile impegno nella tutela degli ecosistemi marini e delle persone fragili - ha posto la sua firma sulla piastrella che verrà presto posta sul Muretto di Alassio, il celebre monumento ideato da Mario Berrino insieme ad Ernest Hemingway nel 1953.

Hanno accolto Pelaschier il sindaco Marco Melgrati, l'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, l'assessore alle Società Partecipate Patrizia Mordente, il presidente del Circolo Nautico 'Al Mare' Carlo Canepa e il presidente di Marina di Alassio Rinaldo Agostini.



L'iniziativa si è svolta ad apertura di Vela&Motori Cup, dando ufficialmente il via all’evento che animerà la città fino a domenica 11 maggio, ideato per celebrare il centenario del Circolo Nautico "Al Mare" in collaborazione con FIV- Federazione Italiana Vela. Protagoniste dell’evento sono le imbarcazioni a vela d’epoca e classiche, la Classe Cruiser e una prestigiosa esposizione di auto storiche Lamborghini e Ferrari, appartenenti al Registro Italiano Miura e al Registro Italiano Dino. La manifestazione è coorganizzata da Marina di Alassio – Porto Luca Ferrari, dai suddetti Registri automobilistici, e si svolge in collaborazione con Assonautica Imperia, Marina di Imperia e Yacht Club Imperia (YCIM), con il supporto di Yacht Classic RH. L’evento gode del patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Alassio – Assessorato allo Sport e del Comune di Imperia, e del sostegno di Edison Next in qualità di main sponsor.

In foto, da sinistra: l'assessore alle Società Partecipate del Comune di Alassio Patrizia Mordente, il sindaco Marco Melgrati, Mauro Pelaschier, l'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, il presidente del Circolo Nautico 'Al Mare' Carlo Canepa e il presidente di Marina di Alassio Rinaldo Agostini.