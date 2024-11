Andora, l’ufficio postale in via Aurelia chiude temporaneamente: previsti lavori per il progetto Polis

La Posta in via Aurelia 132 ad Andora chiude per un mese, tutti i servizi normalmente erogati si spostano negli sportelli vicini. Dal prossimo 4 novembre, infatti, l’ufficio postale chiuderà temporaneamente per permettere l'avvio dei lavori previsti dal Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale.

Fino al 4 dicembre, verranno realizzati interventi di adeguamento per trasformare l'ufficio postale in un centro multiservizi, con riapertura prevista per giovedì 5 dicembre. Il Progetto Polis mira a espandere i servizi a disposizione dei cittadini negli uffici postali, offrendo un punto unico per richiedere certificazioni previdenziali, documenti anagrafici e di stato civile, oltre alla carta d’identità elettronica, al passaporto e al codice fiscale per neonati. Un progetto innovativo che permetterà di integrare i servizi tradizionali di Poste Italiane con nuove prestazioni digitali di cittadinanza, facilitando l’accesso a una serie di attività altrimenti disponibili solo presso altre strutture pubbliche.

Durante la chiusura, gli utenti andoresi potranno rivolgersi a diversi uffici postali limitrofi: Andora 1, in via Giovanni Molineri 13, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Possibilità di ritiro pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza e di effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all'ufficio postale di radicamento del rapporto, come ad esempio il conto o il libretto; Laigueglia, in via Dante Alighieri 112, sarà disponibile con orari identici. Per chi preferisse rivolgersi ad altre sedi, sono disponibili anche: Alassio, in piazza Tommaso e Elena Paccini 38, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; Alassio 1, in viale Daniel Hanbury 59, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.