Albenga continua a migliorare nella raccolta differenziata: nel 2024 raggiunto il 78%

Albenga raggiunge il 78% di differenziata, crescendo rispetto all’anno precedente di ben 5 punti percentuali. Secondo i dati caricati sul sistema ORSo, relativi ai soli rifiuti urbani gestiti dal servizio pubblico, nel 2024 la quantità di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale ha raggiunto i 9.593.392 kg.

A questi si aggiungono 3.005.712 kg di rifiuti urbani non raccolti dal servizio pubblico, ma avviati a recupero da parte di utenze non domestiche. Inoltre, nel totale della raccolta differenziata è stato considerato il quantitativo gestito tramite compostaggio domestico, pari a 35.400 kg.

Considerando anche i rifiuti avviati a smaltimento, pari a 3.563.675 kg, il totale dei rifiuti nel Comune di Albenga per il 2024 ammonta a 16.198.179 kg, con una percentuale di raccolta differenziata del 78%. Questo dato conferma non solo il rispetto dell’obiettivo minimo del 65%, ma anche un miglioramento rispetto agli anni precedenti, segno di una crescente sensibilità ambientale da parte della comunità.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Siamo soddisfatti della percentuale di differenziata raggiunta, ma dobbiamo continuare a impegnarci per fare sempre meglio e sempre di più. Voglio ringraziare ogni cittadino per il contributo dato, perché questi risultati sono merito dell’impegno di tutti, e invitare chi ancora non effettua la differenziata correttamente a fare la propria parte. Ogni gesto conta: separare correttamente i rifiuti significa contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente e alla pulizia della città. Solo con l’impegno di tutti possiamo mantenere Albenga pulita anche per le generazioni a venire. Proseguiamo insieme su questa strada, perché il futuro di Albenga dipende dalle scelte che facciamo oggi".

L’assessore Mirco Secco ha voluto ringraziare i cittadini per il loro impegno: "Questo risultato è estremamente significativo e dimostra che stiamo procedendo nella direzione giusta. Tuttavia, è essenziale continuare a impegnarci per migliorare costantemente. Un sentito ringraziamento va a SAT per la preziosa collaborazione e la costante disponibilità che dimostrano ogni giorno, contribuendo in modo fondamentale alla gestione efficace della raccolta differenziata. È indispensabile separare correttamente i rifiuti ed evitare l’abbandono indiscriminato sul territorio. Solo attraverso la collaborazione di tutti i cittadini possiamo garantire una città sempre più pulita, decorosa e sostenibile. Insieme possiamo fare la differenza".

Per continuare a migliorare la gestione dei rifiuti e sostenere le buone pratiche ambientali, la prossima settimana SAT distribuirà alle utenze domestiche un nuovo opuscolo illustrativo dedicato alla raccolta differenziata. L’opuscolo fornisce indicazioni chiare e dettagliate su come separare correttamente i rifiuti, evitando errori comuni e contribuendo al miglioramento del servizio. L’obiettivo è sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza sull’importanza di una corretta differenziazione, affinché Albenga possa mantenere alti standard di sostenibilità e aumentare ancora di più la percentuale di raccolta differenziata. L’amministrazione comunale invita tutti a leggere attentamente il materiale informativo e a seguire le linee guida, per garantire un ambiente più pulito e un futuro più ecologico per la città.