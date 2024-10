Petizione per la riapertura di Corso Italia, risposta del Sindaco punto su punto: "Da tempo problemi al traffico, Savona deve cambiare approccio"

La partecipazione, la scelta di puntare sulla mobilità lenta e sostenibile, la progettualità sulla mobilità, le azioni conseguenti alla pedonalizzazione, la soluzione al nodo di Piazza Mameli e le conclusioni.

È stata divisa in capitoli la risposta del sindaco di Savona Marco Russo, approvata con una delibera di giunta stamattina, alla petizione sottoscritta da 3253 cittadini nella quale è stato chiesto di riaprire il tratto di Corso Italia tra via Vegerio e via Paleocapa.

"La risposta consiste in un documento molto ampio su vari temi, i cittadini infatti meritavano una risposta dettagliata - spiega Russo - La petizione cristallizza una richiesta ma abbiamo avuto conferma che è importante confrontarci".

"Savona ha da tempo un problema di traffico e per affrontarlo con determinazione occorre cambiare approccio. Noi sappiamo che ci sono problemi infrastrutturali che impongono comunque di attraversare la città, ma stiamo lavorando con gli enti competenti, sia spingendo per il completamento dell'Aurelia bis e con Autorità Portuale per lo spostamento delle merci su ferro - ha continuato il primo cittadino savonese - Questo cambio di approccio è urgente e Savona è in ritardo su questo. Stiamo attuando questo processo con diverse misure: il piano della sosta, la riqualificazione delle vie pedonalizzazione, delle linee Tpl con l'azienda, i parcheggi di cintura (zona Miramare, Sacro Cuore), con le linee di indirizzo del Pums che traguardano una revisione di più ampio spettro. Uno spazio senza auto è una zona recuperata e lasciata alla socialità. È una risposta efficace e coerente sulla nostra visione di mobilità".

All'inizio del 2025 prenderà il via il cantiere per la riqualificazione delle vie pedonalizzazione con i lavori che dovrebbero durare circa 6 mesi.

Per quanto riguarda la modifica della viabilità tra via dei Mille e via Poggi le lavorazioni scattate lunedì scorso dovrebbero concludersi alla fine della prossima settimana. Per la metà del mese di novembre prenderà il via la sperimentazione.

Di seguito per intero la risposta completa del Sindaco alla petizione