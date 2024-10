Savona, richiesta di referendum sulla pedonalizzazione, scintille in consiglio comunale

Scintille oggi in consiglio comunale sulla risposta di Russo alla petizione di richiesta di referendum firmata da circa 3.300 savonesi, annunciata prima, ai giornalisti in una conferenza stampa.

"Se parliamo di rispetto al Consiglio comunale – ha risposto Orsi - inizierei a dire che quando viene fatta una petizione la risposta deve essere data, ai sensi dello Statuto, ai presentatori della petizione. Non si fa una conferenza stampa per dire quello che un'ora dopo deve essere inviato ai presentatori solo per fare il monologo. Il rispetto delle forme voleva che non se ne parlasse prima con i giornalisti, al corrente dell'uscita di questo documento già da un giorno. Lo Statuto è la principale norma a cui tutti noi ci dobbiamo attenere."

"La seconda cosa è che se c'è intenzione di fare un dibattito su questo punto siamo i primi a volerlo fare – ha proseguito Orsi - Siamo ancora in attesa di come era stato dall'assessore Becco se il Comune intenda o meno indire il referendum. Vorrei punto per punto ribattere a quanto ha scritto il sindaco, ma l'abitudine di fare le cose mezz'ora prima del consiglio è lo strumento principe di debolezza perché non si da il tempo agli altri per preparare una puntuale risposta".

"La rispesa è stata mandata subito ai primi firmatari - ha detto Russo - ma l'abbiamo fatto tramite una lettera aperta che fosse nota a tutti, non solo ai firmatari. E' stata pubblicato sul sito e ai giornali dopo ai firmatari. Il rispetto delle forme è assoluto. Dire che non abbiamo avuto dibattito su questo tema è cosa priva di fondamento".