Celle, un monumento al cimitero per ricordare le vittime della Prima Guerra Mondiale

Un monumento commemorativo all'ingresso del cimitero di Celle Ligure per ricordare le vittime della Prima Guerra Mondiale.

Il Comune ha infatti affidato l'incarico per uno studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione in onore dei deceduti nella guerra del 15-18.

L'iniziativa è nata su proposta degli Alpini di Celle considerato anche le lapidi sono attualmente presenti in una zona secondaria del campo santo.

"Gli alpini sono 20 anni che chiedono una sepoltura più degna e vorremmo realizzare il monumento al piano terra del cimitero all'ingresso - ha spiegato il sindaco Marco Beltrame - Verrà posizionato sulla sinistra dove si potrà deporre una corona e saranno spostati lì i loculi. Nella parte opposta vogliamo creare una sorta di altare fisso per le cerimonie al cimitero".

Fino a qualche anno fa era presente un campo dedicato al secondo piano con delle croci bianche, poi sono stati spostati nelle cellette. Nell'ultimo periodo poi sono state posizionate in una parte del cimitero, lato Ferrari, non particolarmente agevole.

I militari erano morti nell'ospedale militare che era presente nell'ex colonie bergamasche.