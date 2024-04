Eccidio di Valloria, ricordati i 13 martiri fucilati dai nazifascisti il 5 aprile del '44

Una cerimonia per ricordare la fucilazione da parte dei nazifascisti di tredici martiri savonesi, avvenuta il 5 aprile 1944 in Valloria. Il momento di ricordo dei “13 martiri” si è tenuto questa mattina in Valloria, dall'ospedale San Paolo, dove si trova la lapide commemorativa. Un momento per ricordare insieme alle istituzioni e ai giovani uno dei momenti più tristi della storia di Savona.