Andora premia gli studenti meritevoli: assegni per i diplomati delle medie e superiori

Il Comune di Andora premia gli studenti delle medie e delle superiori per i risultati conseguiti nell’Anno Scolastico 2023/2024. Fino a lunedì 25 novembre alle ore 13, infatti, è possibile inviare le domande per accedere agli Assegni di Merito riservati ai ragazzi andoresi. I riconoscimenti sono assegnati a coloro che, nell’anno scolastico 2023/2024, hanno conseguito il diploma di licenza media con la votazione a partire da 8/10 o, per le scuole superiori, hanno conseguito il diploma di maturità con una votazione a partire da 80/100; gli assegnatari debbono essere residenti ad Andora alla data di emissione del bando.

"I nostri ragazzi si sono distinti per risultati di assoluta eccellenza tanto alle medie quanto alle superiori - dichiara Daniele Martino, vicesindaco con delega all'Istruzione - A loro e alle loro famiglie, che ne hanno seguito con grande attenzione il percorso di studi, rivolgo i miei più sentiti complimenti."

È possibile scaricare il modulo di domanda direttamente dal sito del Comune a questo collegamento

Il modulo dovrà essere compilato e inviato, insieme a un documento di identità, all’indirizzo pec protocollo@cert.comunediandora.it o alla mail protocollo@comunediandora.it oppure consegnato in forma cartacea presso l'atrio municipale.

"La scuola è un nucleo formativo importante che prepara alla vita – aggiunge il sindaco di Andora Mauro Demichelis – È giusto evidenziare l’impegno profuso dai ragazzi nello studio, impegno in cui sono chiamati a mettere in campo la loro passione e forza di volontà."

Per qualsiasi informazione e necessità, il vicesindaco Daniele Martino è a completa disposizione all’indirizzo di posta elettronica daniele.martino@comunediandora.it o al numero telefonico 329/8758601.