Cairo, nuovo direttivo per il Vespa Club: Silvano Timossi nuovo presidente

Dopo un periodo di attesa e un silenzio stampa che ha caratterizzato le settimane precedenti, il club ha finalmente svelato l’esito delle elezioni straordinarie svoltesi lo scorso 11 ottobre.

L’assemblea elettorale è stata indetta a seguito delle dimissioni dell'ex presidente Federico Fasolato, lasciando il club nelle mani di un direttivo ad interim guidato dall'ex vice presidente Federico Peretti. Quest'ultimo ha avuto il compito di traghettare l’associazione in un periodo di transizione fino alla nomina di una nuova dirigenza.

Dalle urne è emersa la squadra che guiderà il club per il prossimo mandato, con Silvano Timossi alla presidenza, incaricato ora di avviare una nuova fase per la crescita dell’organizzazione. Al suo fianco, nel ruolo di vice presidente, è stato nominato Tiziano Conti, il quale porterà esperienza e un forte impegno a sostegno del presidente.

Il nuovo assetto del direttivo si completa con Igor Nervi come Segretario e Roberto Garolla come Tesoriere, due figure strategiche per la gestione amministrativa e organizzativa del club. Tra i Consiglieri sono stati eletti Flavio De Palo, Andrea Barbuto e Michele Calì, chiamati a collaborare per la pianificazione e lo sviluppo delle attività future.

Oltre alla composizione del direttivo, sono state istituite due nuove figure extra direttivo per rafforzare la comunicazione e la visibilità del club. Domenico Lobifaro assume il ruolo di responsabile delle pubbliche relazioni, mentre Federico Peretti, già noto per il suo ruolo di vicepresidente ad interim, si occuperà ora della gestione dei social media, contribuendo così a rafforzare la presenza digitale del club.