Savona, cedimenti e rigonfiamenti dell'asfalto, intervento del Comune in via Alla Rocca, Bresciana e Montegrappa

Cedimenti, buche e rigonfiamenti del manto stradale su via Alla Rocca, Bresciana e Montegrappa, anche a seguito dei recenti eventi meteorologici che hanno inciso notevolmente sullo stato del manto stradale e di tratti delle condotte per la raccolta delle acque del sottosuolo.

Situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza degli automobilisti su tratti di strade molto frequentati e che portano a nuclei residenziali, plessi scolastici ed attività commerciali.

I tecnici del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente hanno redatto una perizia per gli interventi necessari alla messa in sicurezza dei tratti stradali ammalorati. Il Comune stanzierà 77 mila euro per l'intervento che verrà affidato all'impresa che attualmente si occupa della manutenzione ordinaria.