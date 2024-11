Savona, il Vescovo Marino nuovo amministratore parrocchiale del Sacro Cuore

Venerdì 1° novembre, il vescovo Calogero Marino ha assunto in via interinale l'ufficio di amministratore parrocchiale della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in corso Cristoforo Colombo, nella zona del Prolungamento. Sostituisce nell'incarico don Angelo Magnano.

Sempre nella stessa data, monsignor Marino ha costituito con decreto il nuovo Consiglio Pastorale della Diocesi di Savona-Noli. I nuovi membri di diritto sono: il vicario generale don Camillo Podda; il rappresentante diocesano dell'Azione Cattolica Italiana Sergio Calvo; quello del Priorato Diocesano delle Confraternite Antonello Piccone; i responsabili degli Ambiti Pastorali della Curia Vescovile: don Alessio Allori, don Angelo Magnano e Monica Siri; il segretario diocesano del CISM padre Francesco Rossi; e la delegata diocesana dell'USMI suor Francesca Petrone.

I nuovi membri elettivi sono invece: il rappresentante dei diaconi permanenti Danilo Gambetta e i rappresentanti laici delle Zone Pastorali: per il Levante, Giuliana Nicolini (Cogoleto), Marta Vitali (Varazze) e Sandra Perego (Albisola); per Savona, Vito Coppola (Oltreletimbro) e Riccardo Mitidieri (Villapiana); per Vado Ligure, Piero Zorra (Valleggia); per il Ponente, Giovanni Peluffo (Spotorno-Noli) e Carla Rossi (Finale).

Infine, i nuovi membri di nomina vescovile sono: Michele Aiesi, Laura Barberis, Sara Colombo, fra Stefano De Caro, suor Morena Mazzer, Sara Terna, Francesca Romani e Daniela Zunino. Il Consiglio, così costituito secondo il disposto dell'articolo 10 dello statuto, durerà in carica cinque anni.