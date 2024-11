Albenga, Paolo Panero presenta il manuale per adolescenti “Il bello di non essere un fenomeno”

Sabato 23 novembre, alle ore 16:30, il Salone delle Esposizioni di San Giorgio in via Don Pelle 20 ad Albenga ospiterà Paolo Panero, autore del nuovo manuale “Il bello di non essere un fenomeno,” un libro dedicato agli adolescenti per aiutarli a orientarsi nel mare delle emozioni e delle sfide quotidiane. L’evento, che promette di essere un’occasione di dialogo intergenerazionale, vedrà la partecipazione di esperti nel campo educativo e comportamentale.

Panero descrive il suo libro come “un’ancora di salvezza per navigare tra le tempeste interiori” e aiutare i ragazzi a scoprire la forza che portano dentro. Con uno stile accessibile e ironico, l’autore propone racconti ed esempi pratici che mirano a stimolare il coraggio di affrontare le difficoltà e a sviluppare competenze emotive come l’intelligenza e la consapevolezza. Tra i temi trattati: famiglia, amicizia, bullismo e il valore della propria unicità. Al centro del testo c’è il concetto di “zanshin,” una presenza mentale che aiuta a rimanere focalizzati e a prendere decisioni consapevoli, concetto mutuato dalle arti marziali e adattato alla vita quotidiana degli adolescenti.

All’incontro interverranno anche due esperte nel campo dell’educazione e della pedagogia: la dottoressa Norma Spadavecchia, pedagogista e assistente analista del comportamento, e la dottoressa Claudia Coldifiori, educatore professionale, mediatore familiare e counselor. Le due specialiste offriranno spunti di riflessione sugli argomenti trattati nel libro e parteciperanno a un confronto aperto tra genitori, ragazzi e professionisti, favorendo il dialogo su come sostenere gli adolescenti nel percorso di crescita.