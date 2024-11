Prevenzione melanoma, tornato le visite gratuite della Fondazione ANT delegazione Albenga

Secondo appuntamento sotto il segno della prevenzione oncologica gratuita della Fondazione ANT delegazione di Albenga per sabato 9 novembre.

Per accedere alle 24 visite gratuite riservate ai cittadini. Sarà necessario prenotare telefonando al numero 3427646010, esclusivamente dalle ore 9:30 alle ore 11:30, fino ad esaurimento posti; dopodiché, il telefono non sarà più raggiungibile. Si procederà alla registrazione sul sito della Fondazione ANT.

La giornata di Prevenzione oncologica si svolgerà sabato 9 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00, presso gli ambulatori AVIS comunale, con ingresso da via Cavour 3 ad Albenga.

La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima; l'incidenza è molto alta: per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi l'anno per 100.000 abitanti.

"Durante la prima giornata di prevenzione, svoltasi il 26 ottobre, sono state consigliate 4 asportazioni su 24 visite effettuate; questo è un dato da non sottovalutare", ci tiene a sottolineare la presidente di delegazione, Cristina Pavanelli. "Se qualcuno vuole aiutarci a sostenere i prossimi progetti oncologici, lo può fare scegliendo tra i tanti oggetti e capi di abbigliamento che si trovano nella Botteguccia Solidale di via Roma 46, attraverso donazioni, scegliendo le bomboniere solidali per un'occasione importante e, perché no, donando un po' del proprio tempo per questa nobile causa".

"Ringraziamo per l'ospitalità l'Avis Comunale Sezione di Albenga e per il sostegno le Gelaterie artigianali CioccoGelato di Piazza IV Novembre 6, Festival des Glaces di Viale Italia 47, la litotipografia Ciuni e il comune di Albenga", conclude la presidente Pavanelli.