Albissola, danni alla struttura della passerella di accesso al cimitero: avviata la ricostruzione (FOTO)

Dopo un sopralluogo svolto dal Vice Sindaco e assessore di Albissola Marina Luigi Silvestro insieme ai tecnici comunali del servizio lavori pubblici, è stato riscontrato un elevato stato di degrado ed ammaloramento della struttura lignea portante della passerella pedonale di accesso al cimitero Luccoli dal lato d'ingresso del parcheggio Ceramisti.

"Considerati i difetti strutturali evidenziati nel corso di questo nostro sopralluogo, abbiamo pertanto avviato già da questo lunedì, un intervento di sostituzione e rifacimento integrale di tutto il ponticello in legno che permette un più facile accesso all’area per tutti coloro (in particolare anziani e chi soffre di problemi di deambulazione ) che vogliono andare a trovare i propri cari sepolti nel nostro cimitero monumentale - scrive Silvestro - Per tutta la durata dei lavori il Cimitero Monumentale rimane accessibile dalla sola Via Luccoli".

I lavori prevedono: la realizzazione di un ponteggio sotto la passerella, lo smontaggio del cancello compreso il suo impianto di automazione e ringhiere e relativo accatastamento per il successivo riposizionamento; la rimozione integrale di tutte le vecchie e degradate parti strutturali e della pavimentazione in legno del ponticello (assi e travi); la realizzazione di basi in calcestruzzo armato sulle due spalle, utili a reggere la posa delle nuove staffe su cui reggerà il nuovo impalcato del ponticello; la ricostruzione della nuova passerella con posa in opera di tutti i nuovi elementi in legno ed il riposizionamento delle ringhiere e cancello automatizzato precedentemente rimossi per facilitare le operazioni di ricostruzione.

L’intervento di ricostruzione è stato affidato alle ditte GM costruzioni srl di Albisola Superiore e alla impresa edile Teknica Legno di Bergamo per un investimento complessivo di circa 14 mila euro.

"Indicativamente tutte le fasi di cantiere dovrebbero durare circa 45 giorni lavorativi, salvo imprevisti o prolungate condizioni meteo avverse e prevedono che la Ditta GM Costruzioni completi le operazioni di demolizione della vecchia struttura e la realizzazione delle due 'spalle' in cemento armato che dovranno sostenere i futuri nuovi travi portanti. Finita questa prima tranche, l’impresa Teknica Legno provvederà invece alla fase della ricostruzione con la messa in opera del nuovo ponticello, compreso il rimontaggio delle ringhiere e del cancello automatizzato" conclude il vicesindaco e assessore.