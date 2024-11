Savona, firmata l'ordinanza per la manutenzione dei torrenti e dei rii dopo le recenti piogge

“Tenuto conto degli eventi occorsi nel mese di ottobre e degli effetti che questi hanno prodotto sull'alveo del torrente e dei rii, anche in termini di trasporto di materiale, è urgente intervenire non appena la situazione degli alvei consenta l'accesso nei torrenti con i mezzi necessari per l'esecuzione delle attività di pulizia e manutenzione”.

E' il contenuto dell'ordinanza emessa quest'oggi dal sindaco Marco Russo relativa alla manutenzione, necessaria e urgente dopo i diversi episodi di maltempo delle ultime settimane, nei torrenti Letimbro, Quiliano e Lavanestro e sui rii Molinero e Ritorto.

I lavori, che saranno realizzati da Sea-s, partiranno nei prossimi giorni.

In questo modo verranno realizzati sia i progetti già inviati a settembre a Regione Liguria per l’autorizzazione sia gli ulteriori interventi resi necessari dalle recenti piogge.

Va comunque ricordato che la pulizia dei torrenti viene fatta ogni anno, il che impedisce la formazione di vegetazione di rilevante dimensione, che è quella che può condizionare più significativamente il regolare deflusso dell’acqua. Inoltre tra il 2022 e quest’anno sono stati eseguiti diversi ulteriori interventi sugli alvei.

Infine è in corso un programma di lavori straordinari per un totale di euro 7.267.595, in particolare: per il Letimbro sono in corso i lavori di allargamento della varice a monte del ponte di via Luigi Corsi (per 470mila euro); è in corso la procedura di affidamento dei lavori che inizieranno nel secondo trimestre ’25 di risagomatura dell’alveo dal ponte bianco di Lavagnola fino al viadotto autostradale per 1 milione e 400mila euro. Si è poi in attesa del decreto di assegnazione del finanziamento di 975mila euro per la risagomatura dell’alveo dal viadotto autostradale fino alla passerella di via Acqui.

Per quanto riguarda il Rio Molinero è già stato completato il primo stralcio (1 milione e 200mila euro) in via Bove; sono in corso i lavori del terzo stralcio su via Stalingrado per 1 milione e 800mila euro ed è in fase di progettazione esecutiva il secondo stralcio per 1 milione e 400mila euro in corrispondenza di via Bonini.