Alassio, Zappori in testa al Quinto Trofeo Carpaneda evento storico del mondo della vela

La flotta degli Smeralda 888 è composta da imbarcazioni di 8 metri ed 88 centimetri che il grande German Frers disegnò nel 1992, riprendendo in scala ridotta numerosi elementi che caratterizzarono uno dei suoi più famosi capolavori progettuali “Il Moro di Venezia”, la barca italiana che per prima ha sfiorato la vittoria nella Coppa America. Attualmente la prestigiosa Classe velica Smeralda ha sede a Monte Carlo, dove rappresenta una delle icone del locale Yacht Club de Monaco. Il monotipo nacque come barca sociale dello Yacht Club Costa Smeralda.