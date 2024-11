Pietra Ligure, un regalo prezioso per i ‘nonni’ della RP S. Spirito: il sollevatore elettrico è già operativo

"Una donazione 'speciale' in ricordo del nonno materno di Mattia e un’altra preziosa iniziativa di solidarietà a favore degli ospiti della nostra residenza protetta, per noi tutti un vero luogo del 'cuore' cui dedichiamo impegno continuo e risorse importanti - spiega il sindaco Luigi De Vincenzi - Non possiamo che ringraziare Mattia, Giulia e la famiglia Boragno e, con loro, Team Hold Fast Tatoo per questo regalo decisamente utile che ha già migliorato il benessere e il comfort degli anziani presenti in struttura, permettendo agli operatori di sollevare gli ospiti in tutta sicurezza, con facilità e senza arrecare loro disagio e fastidio".