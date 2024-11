Savona, il duo Pushkarenko-Guella al Festival Internazionale di Musica

Domenica 10 novembre alle ore 21:00, presso l’Oratorio dei SS. G. Battista, G. Evangelista e Petronilla, il Festival Internazionale di Musica di Savona, stagione 2024, propone in cartellone un secondo attesissimo appuntamento con la musica cameristica del nostro amato Paganini, questa volta nella sua produzione per violino e chitarra. Ascolteremo alcune sonate che trovano la loro essenza nell’esaltazione del virtuosismo violinistico e richiedono l’interpretazione da parte di uno strumentista di grande capacità tecnica ed espressiva, quale è il genovese Oleksandr Pushkarenko.

Pluripremiato violinista, vincitore, tra gli altri, del prestigioso Premio Paganini, virtuoso di caratura internazionale oltre che prolifico compositore, Oleksandr è un violinista di altissimo profilo da sempre dedito alla letteratura paganiniana. Si ispira a un personale credo creativo, prosecuzione delle tradizioni delle scuole genovesi del violino e della composizione iniziate da Niccolò Paganini.

Sarà accompagnato dal chitarrista genovese Riccardo Guella: vincitore di concorsi nazionali e internazionali, Riccardo collabora come concertista con prestigiose istituzioni, suona sia come solista che in formazioni da camera esibendosi in Italia e all'estero, inoltre si dedica alla ricerca e alla promozione della musica di compositori genovesi.

Oleksandr Pushkarenko si è laureato nei corsi di studio di Biennio Specialistico di 2° livello presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, con il massimo dei voti, lode e la Menzione d'Onore, avendo come insegnanti Mario Trabucco e Roberto Sechi.. Nel 2001 ha seguito la serie di lezioni con il rinomato violinista, direttore e didatta Tibor Varga alla "École Supérieure de Musique" di Sion, Svizzera. Nel 2012 entra nella classe di perfezionamento di Salvatore Accardo, presso l'Accademia W. Stauffer di Cremona. Nel 2018 entra nella classe di perfezionamento di Massimo Quarta presso l'Accademia Genova Musica, poiché interessato a studiare nella patria di Paganini, per cercare di coglierne quegli aspetti che sono ancora avvolti nel mistero. Continuo è il suo impegno nel repertorio per solista e orchestra, che lo vede negli anni successivi ancora protagonista al violino, affiancato da direttori del più grande calibro. Pushkarenko è attivo sia in ambito solistico sia come membro di formazioni cameristiche, esibendosi nei più importanti festival italiani ed europei.

In occasione delle celebrazioni colombiane presso il Palazzo Ducale di Genova, a Pushkarenko è stato conferito il riconoscimento “Talento di Genova nel Mondo” mentre nel 2022, in occasione del Paganini Day, gli è stata assegnata la più alta onorificenza istituita dal Rotary: "Paul Harris Fellow" (precedentemente assegnate a personalità del calibro di Jimmy Carter, Riccardo Muti, Andrea Bocelli e altri)”. Nel 2023 gli è stato conferito il titolo di Membro Onorario dell'associazione Amici di Paganini di Genova.

Riccardo Guella ottiene la laurea di II livello con il massimo dei voti e la lode presso l'Istituto “Boccherini” di Lucca nella classe del Maestro Giampaolo Bandini e la laurea triennale con la medesima votazione presso il Conservatorio di Alessandria sotto la guida del Maestro Lucio Dosso. Prosegue gli studi come studente del IV Master di Interpretazione Chitarristica dell'Università di Alicante (Spagna), guidato da chitarristi di fama mondiale come David Russell, Manuel Barrueco, Pepe Romero, Ignacio Rodes, Sergio Assad e Odair Assad. Inoltre si perfeziona presso il Conservatorio “A.Boito” di Parma accedendo al Master di II livello in chitarra classica e laureandosi con il massimo del punteggio. Durante il suo percorso di studi approfondisce la musica rinascimentale e barocca con Paul O'Dette e Massimo Lonardi. È fondatore e direttore artistico della rassegna "Sei Corde al Castello", che si svolge a Genova presso il Castello D'Albertis, con lo scopo di promuovere la chitarra, la liuteria locale, lo scambio culturale con musicisti da tutto il mondo. Suona una chitarra del liutaio tedesco Felix Müller costruita nell'anno 2022.