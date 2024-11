Elette le cariche sociali della Società Savonese di Storia Patria: il presidente è Danilo Bruno

Il 4 novembre, nella sede sociale in via Pia 14/4, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo della Società Savonese di Storia Patria eletto nel corso delle votazioni svoltesi il 18 ottobre scorso.

Il nuovo Consiglio ha proceduto alla elezione delle cariche sociali. Sono risultati eletti: presidente Danilo Bruno, vicepresidente Eleonora Ponteprino, segretario Luca Pistone vice segretario vicario Giovanni Gallotti, bibliotecario Giorgio Gottardi, coadiuvato da Walter Ferro, Ivo Antipodo, Lia Ciciliot, Larissa Covelli, tesoriere Marcello Penner. Sindaci della società: Maurizio Vivalda, presidente, Enzo Motta e Piero Pastorino.

“Si tratta di un rinnovo importante per la nostra storica associazione, che vuole dare un serio contributo al dibattito culturale cittadino e provinciale, utilizzando gli strumenti che possediamo, a cominciare dalla biblioteca sociale, aperta al pubblico per dodici ore settimanali – afferma il nuovo presidente della Società Savonese di Storia Patria -. La Società intende dare uno speciale ruolo alle scienze storiche, che devono contribuire alla creazione di uno spirito critico nella popolazione a cominciare dalle giovani generazioni. In particolare, a mio parere, bisogna infine vedere la ricerca storica in una visione di ‘histoire global’ come indicato dalla scuola francese degli Annales e in particolare da Jacques Le Goff, che aveva teorizzato ‘una nuova storia’ in cui finalmente la ricerca antropologica, storica e sociologica, si unissero in un nuovo modello di analisi volta allo studio storico in una prospettiva di lunga durata. Essa coglierà i fenomeni sociali in una dimensione più vasta, interdisciplinare, utile a fornire gli elementi per una spiegazione della realtà”, conclude.