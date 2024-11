Formae Lucis tra i promotori di un itinerario culturale tra Nasino e Zuccarello

Sabato 9 novembre Formae Lucis e l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Albenga-Imperia propongono, in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona e con la Fondazione De Mari di Savona, un itinerario alla scoperta dell’arte della Val Neva e della Val Pennavaira. Alle 11.00 l’appuntamento sarà al Santuario della Natività di Maria Vergine di Nasino.

La restauratrice Livia Pecchioli e Francesca De Cupis, Storico dell’Arte della Soprintendenza ABAP per le Province di Imperia e Savona, illustreranno i dipinti murali della sagrestia recentemente scoperti e restaurati. Alle 14.30 alla Chiesa di San Bartolomeo di Zuccarello la restauratrice Martina Avogadro e la storica dell’arte Francesca De Cupis illustreranno gli interventi di restauro eseguiti della Soprintendenza ABAP per le province di Imperia e Savona.

«Si tratta di una giornata organizzata dalla Sovrintendenza in collaborazione con la Diocesi e Formae Lucis – spiega il direttore dell’Ufficio beni culturali diocesano, Castore Sirimarco – l’obiettivo è quello di far conoscere meglio i due interventi svolti nell’ultimo anno a Nasino, dove è stato eseguito un restauro murale sostenuto dalla Fondazione De Mari che ha portato alla luce testimonianze interessanti del quindicesimo secolo, e a Zuccarello, dove la Sovrintendenza è intervenuta su una parte di affreschi tardo medievali e su una scultura lignea. Siamo davvero felici della proficua collaborazione che si è instaurata tra Fondazione De Mari, Sovrintendenza e Diocesi di Albenga-Imperia in questi ultimi anni: tra i tanti frutti ci sono i restauri di altri affreschi e polittici che presto saranno presentati al pubblico».

Per la giornata del 9 novembre è consigliata la prenotazione, per info e prenotazioni sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it