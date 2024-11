Alassio, Roberta Zucchinetti nuovo assessore: sostituirà Rocco Invernizzi che passa in Regione

A seguito della remissione delle deleghe da parte dell'assessore Rocco Invernizzi, recentemente eletto nel Consiglio Regionale della Liguria, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha firmato il decreto con il quale nomina un nuovo assessore per il leggero rimpasto della sua Giunta.

Designata nel ruolo di assessore è Roberta Zucchinetti, già presidente del Consiglio Comunale alassino con deleghe allo Sport e alle Politiche Giovanili. Nel suo nuovo ruolo di assessore assumerà le deleghe allo Sport, alle Politiche Giovanili, ai Cimiteri e all'Informatica.

La prossima settimana è intanto convocata una riunione di maggioranza per convergere sul nome del nuovo presidente del Consiglio Comunale che verrà proposto per la votazione nella prossima seduta di Consiglio.

“Nel congratularmi con il neoassessore del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti - sottolinea il sindaco di Alassio Marco Melgrati - già apprezzata come Presidente del Consiglio Comunale e per i suoi incarichi allo Sport e alle Politiche Giovanili, desidero anche complimentarmi nuovamente con i neoeletti consiglieri regionali Rocco Invernizzi e Jan Casella. Ho la certezza che faranno un grande lavoro per la nostra regione, rappresentando al meglio gli interessi della città di Alassio e del nostro comprensorio”.