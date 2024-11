Un’antica tradizione si rinnova: torna la Mostra della Zucca di Murta

In occasione della festa di San Martino, Murta torna al centro dell'attenzione con la sua tradizionale mostra "Dall’A …alla Zucca", giunta alla trentottesima edizione e organizzata dal Comitato di Murta con il sostegno del Comune di Genova. Il tema di quest'anno, "Madama Zucca e Messer Zuccone. Un percorso nel Medioevo tra le Zucche", propone un viaggio nel Basso Medioevo, con un focus su figure storiche legate al borgo, come Amico da Murta, ambasciatore di Genova presso l'Impero romano d'Oriente, e i fratelli Marcenaro, protagonisti nella conquista del Porto Pisano. Anche Giovanni da Murta, secondo doge della Repubblica di Genova, verrà ricordato.

I visitatori sono invitati a immergersi nell'atmosfera medievale indossando abiti d'epoca, con la promessa di una speciale investitura. Lungo il percorso espositivo, sarà possibile degustare specialità gastronomiche locali a base di zucca, dolci e salate, insieme al tradizionale vino novello “Valpolcevera” e birra alla zucca, in omaggio all’usanza di San Martino.

La mostra, realizzata in collaborazione con l'Assessorato al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni Cittadine e il Municipio V Valpolcevera, sarà inaugurata sabato 9 novembre alle 10.30 e sarà visitabile fino alle 18. Nei giorni successivi, l’orario di apertura sarà dalle 10 alle 18. Come di consueto, il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza.

"Da ormai otto anni l'Amministrazione lavora per la valorizzazione di questa tradizione di Murta - dice l’assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli - una manifestazione che porta tantissime persone a vivere e a conoscere una delle zone più belle della Valpolcevera. Per me è sempre una gioia essere presente a Murta e vedere come il grande lavoro che viene fatto, tutti insieme, porti a un risultato capace di far diventare la festa un appuntamento veramente imperdibile. Ringrazio il consigliere delegato alla Tutela e allo sviluppo delle vallate Alessio Bevilacqua per il prezioso supporto nell’organizzazione dell’evento”.

Quest'anno, la mostra sarà arricchita da esposizioni dei lavori scolastici nella palestra della scuola primaria "Doge Giovanni da Murta", e da altri eventi collaterali. Tra questi, sabato 16 novembre alle 11, la dottoressa Margherita Orsero terrà una conferenza nella chiesa di Murta sul tema “Sulle tracce del Medioevo genovese tra presente e passato”.

Domenica 17 novembre alle 18, si terrà la premiazione delle zucche più particolari: la più grossa, la più lunga, la più strana e la più bella, insieme alla "Miss ValPolcevera" e alla migliore composizione. I premi, tra cui biglietti per i principali luoghi di interesse della città, saranno decretati dai visitatori tramite votazione. Sarà inoltre premiato il negozio con la più bella vetrina a tema zucca.

Per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, sono state previste alcune modifiche alla viabilità locale, con divieti di transito e sosta in determinate vie.

Dal 1987, la mostra "Dall’A… alla Zucca" ha guadagnato sempre maggiore popolarità, diventando un evento di riferimento non solo per il territorio locale. L'esposizione ha saputo intrecciare storia e curiosità, attraversando epoche diverse, dal Medioevo con Giovanni da Murta fino al Risorgimento e ai commerci sulla Via del Sale. Tra i suoi temi, anche la figura di Cristoforo Colombo, il dialetto genovese e perfino l’arrivo delle zucche in Europa.