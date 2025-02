Albissola Marina: tutto esaurito per la serata dedicata alla cucina ligure della chef Tiziana Piras (FOTO)

Continua con grande successo la rassegna gastronomica della talentuosa chef Tiziana Piras della Pignatta Rossa Artrattoria di Albissola Marina. In questo accogliente locale si propongono serate tematiche uniche, arricchite dalla presenza del giornalista Claudio Porchia e di rinomati produttori di eccellenze enogastronomiche, che contribuiscono a rendere ogni incontro un'esperienza indimenticabile per i partecipanti.

Nella serata di ieri, l'attenzione si è concentrata sulle autentiche ricette tradizionali della cucina ligure, una celebrazione dei sapori e delle tradizioni di questa meravigliosa regione.

Gli ospiti hanno avuto l'opportunità di degustare piatti tipici come i Crosetti al pesto, preparati con un corzetto appositamente realizzato per la serata e con l’insegna della Artrattoria,

il classico e saporito Brandacujun

e Coniglio alla ligure.

A completare l'esperienza, un tiramisù al basilico con una base di focaccia ha deliziato il palato di tutti i presenti.

Ma la serata non si è limitata solo al piacere del palato; ogni piatto è stato accompagnato da affascinanti racconti sulla storia e sulla cultura che circondano i prodotti utilizzati, conferendo un valore aggiunto all'intero evento.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale, la serata ha visto la partecipazione di Andrea Bruzzone, rappresentante dell’Opificio Clandestino degli In-Fusi, noto per la sua selezione di vini straordinari, tra cui il Patiscibile bianco e il Pellandrun rosso Granaccia. Inoltre, Daniela Calcagno, dell'omonima azienda agricola, ha condiviso la sua passione per il pregiato Basilico DOP ligure, ingrediente fondamentale che ha caratterizzato ogni piatto, dall'antipasto al dolce.

La loro presenza ha offerto ai partecipanti l'occasione di approfondire la straordinaria qualità degli ingredienti locali e di comprendere l'importanza di ciascuno di essi nella tradizione gastronomica ligure.

Non è finita qui! La prossima serata a tema si terrà giovedì 20 marzo e avrà come protagonista i fiori eduli. Questi ingredienti sorprendenti e colorati apporteranno un tocco di freschezza e originalità ai piatti proposti. I partecipanti potranno gustare creazioni culinarie innovative che metteranno in risalto la bellezza e il sapore di questi fiori affascinanti. Insieme al giornalista Claudio Porchia saranno presenti Marco Ravera dell'azienda Raverabio e Silvia Parodi di Tasteet, che presenteranno le loro nuove produzioni a base di fiori eduli, promettendo un'esperienza gastronomica unica e coinvolgente.

Per la serata di giovedì 20 marzo viene proposto un menù che unisce tradizione e innovazione, dove i sapori autentici si intrecciano con un tocco di creatività.

Ecco il menù della serata:

Il viaggio parte con un delizioso sandwich di mozzarella su insalata di fiori, un antipasto colorato che vuole celebrare la natura e la sua varietà

Si prosegue con un roast beef di anatra con Begonia, un piatto che unisce la tenera carne a un particolare e gradevole accento floreale.

A seguire i ravioloni della casa con nasturzio su crema di piselli e gocce di balsamico. Questi ravioli vogliono essere un omaggio alla tradizione, esaltati dalla dolcezza della crema di piselli e dalle note piccanti del Nasturzio.

Il filetto Angus con purea di topinambur alla primula, promette un connubio di sapori e consistenze che conquisterà anche i palati più esigenti.

Infine, la torta Paradiso, con crema allo zabaione alla Rosa, un dolce leggero e avvolgente che unisce la sofficità della torta con il profumo seducente dello zabaione alla rosa, creando un finale dolce e raffinato.

Per accompagnare i piatti i vini Brachetto DOCG, sia secco che dolce, della rinomata Cantina di Alice Bel Colle. Questi vini, con le loro note fruttate e floreali, completeranno perfettamente ogni piatto, regalando un’esperienza sensoriale straordinaria.

l prezzo della serata è fissato in 48 euro che include la degustazione dei vini

È consigliata la prenotazione, contattando il ristorante al numero 349.5465722.

La Pignatta Rossa si trova in via Italia 55 ad Albissola Marina