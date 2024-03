Varazze, demolizione e ricostruzione dell'ex hotel Eden. Piacentini: "Nuova mobilità pedonale, park e illuminazione delle vecchie mura"

È stato infatti approato nel consiglio comunale della scorsa settimana lo schema di convenzione, l'atto unilaterale d'obbligo e l'acquisizione al patrimonio comunale della superficie dei parcheggi pubblici a titolo di standard oltre alle proprietà delle aree in oggetto di cessione per l'allargamento della sede stradale.

Scatterà la demolizione e ricostruzione con cambio d'uso in via Villagrande dell'ex storico albergo Eden di Varazze.

"Visto che l'edificio verrà demolito e ricostruito, abbiamo colto l'occasione per andare a risistemare tutta la zona circostante all'ex hotel. Avremo un allargamento del marciapiede esistente e uno nuovo da realizzare, finalmente riusciremo a dare una mobilità pedonale in quella zona e risistemarla - ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini - Dall'altra parte allargheremo anche la carreggiata e riqualificheremo la scaletta ad oggi poco illuminata utilizzata dalla cittadinanza. Un'altra opera che andremo a fare è quella di illuminare per valorizzare le vecchie mura che saranno costantemente monitorate durante le operazioni di demolizione e ricostruzione del fabbricato".