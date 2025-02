In uscita il libro “Un bouquet di gelato. Contaminazioni che sanno di buono” di Aldo De Michelis della gelateria Perlecò di Alassio

È in arrivo un'opera imperdibile: il libro “Un bouquet di gelato. Contaminazioni che sanno di buono” scritto da Aldo De Michelis, il talentuoso gelatiere della storica gelateria Perlecò di Alassio. La presentazione nazionale del libro si terrà il prossimo 1° marzo, in occasione del decimo anniversario dell'apertura di questa rinomata gelateria alassina, un punto di riferimento per gli amanti del gelato artigianale.

Il volume si distingue per i suoi contenuti originali e affascinanti, rendendolo una lettura indispensabile sia per i professionisti del settore che per gli appassionati del mondo del gelato. Al centro dell'opera c'è un tema innovativo e affascinante: l'utilizzo dei fiori edibili negli ingredienti per gelati, un'idea che, pur essendo ancora considerata una nicchia, sta conquistando sempre più spazio nel panorama enogastronomico.

I fiori non sono solo belli da vedere e profumati, ma anche incredibilmente "buoni". Aldo De Michelis ha saputo sfruttare questa potenzialità, dando vita a gusti sorprendenti e inconsueti. Nella sua gelateria, oltre ai classici petali di rosa e violetta, i clienti possono ora scegliere tra una varietà di fiori come begonia e nasturzio, ognuno con colori e proprietà uniche. La vera sfida, e il talento di Aldo, sta nel saper lavorare e bilanciare questi ingredienti per creare gelati dalle gustose combinazioni, senza compromettere l'equilibrio del sapore.

Con “Un bouquet di gelato”, ci guida in un affascinante viaggio attraverso le sue creazioni floreali, rivelando i segreti di come utilizzare i fiori più particolari nella produzione di gelati, sorbetti e granite. La sua passione per la gelateria si riflette in ogni pagina, dove condivide anche idee per gelati gastronomici, perfetti per abbinamenti audaci con ricette salate. Questa opera non solo celebra la varietà delle esperienze gustative, ma invita anche a esplorare nuovi orizzonti culinari, proponendo un approccio fresco e contemporaneo al gelato artigianale.

In sintesi, “Un bouquet di gelato” rappresenta una fusione creativa di natura e sapori, un invito a immergersi in un mondo dove il gelato si trasforma in un'esperienza sensoriale unica e appagante.

Una ricetta tratta dal libro: Gelato FiordiBegonia di Alassio

Ingredienti per 1kg di gelato

115 g di base latte pastorizzata; 91 g di zucchero; 15 g di latte magro in polvere; 15 g di maltodestrine; 65 g di panna fresca 35% materia grassa; 375 g di yogurt intero; 50 g di fiori di begonia; 320 g di latte intero fresco; 4 g di neutro

In una vasca per gelato versate la base latte pastorizzata, lo zucchero, il latte in polvere, le maltodestrine, il neutro e quindi il latte intero. Aggiungete i petali di begonia, lo yogurt e la panna, quindi frullate nuovamente. Lasciate a riposare in frigorifero per 6 ore. Dopodiché fate mantecare in gelatiera.

Titolo: Un bouquet di gelato

Autore: Aldo De Michelis

Pagine: 144

Prezzo di copertina: 20,00 euro

Per informazioni scrivere a: redazione@trentaeditore.it