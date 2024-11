Cantiere in A10 e semaforo a Celle: Aurelia in tilt da Albisola al comune cellese

Una coda dal primo pomeriggio in A10 da Albisola a Celle per via di un cantiere con le auto che riversandosi su corso Mazzini e Corso Ferrari hanno mandato in tilt un'Aurelia già congestionata per via del semaforo cellese.

Pomeriggio e sera di "passione" per gli automobilisti che nella giornata di ieri si sono diretti verso il comune cellese e Varazze con la coda che iniziava persino da Corso Ferrari.

Una lunga colonna di macchine che ha portato persino il sindaco Marco Beltrame a contattare Anas, richiedendo di provare a snellire il traffico con il posizionamento dei movieri. Invano però, perché fino all'ora di cena la coda ha continuato ad essere ben presente.

Il dito è stato puntato sul cantiere per la rimozione della frana e la messa in sicurezza del versante all'altezza dell'ex ristorante "Il Pitosforo" e il porticciolo turistico. Da quando si è verificato il cedimento, lo scorso 26 ottobre, la ruspa non si è praticamente vista al lavoro. Con l'ordinanza di Anas che prevede il fine interventi entro il 14 novembre.

Il primo cittadino cellese ha avuto un'interlocuzione con l'azienda nazionale autonoma delle strade statali mercoledì scorso e sarebbe stato assicurato l'inizio delle lavorazioni entro la prossima settimsna.