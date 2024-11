Savona, rimossi i pini marittimi caduti ai giardini delle Trincee nell'ultima ondata di maltempo

Rimossi due pini marittimi caduti ai Giardini delle trincee in seguito all'ultima ondata di maltempo che si è abbattuta nel Savonese (un terzo pino marittimo era caduto alcune settimane prima).

Ieri gli operai della cooperativo Il Rastrello hanno rimosso gli alberi caduti e messo in sicurezza l'area.

Non è la prima volta che dei pini marittimi cadono, per fortuna senza fare vittime o danni ingenti. Era già successo ai giardini delle Trincee, sempre in occasione di fenomeni di maltempo, e lo scorso anno un pino marittimo di grandi dimensioni è caduto nei giardini del Prolungamento, proprio accanto all’area del parco giochi.