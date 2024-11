Varazze, partono i lavori di recupero dell'ex sottostazione elettrica di via Ravano

Nel 2007 era stato presentato un progetto urbanistico operativo in variante al Puc e prevedeva la totale demolizione dei volumi esistenti e la successiva riedificazione degli immobili con destinazione residenziale ad eccezione del pian terreno che veniva ceduto per una zona servizi.

"Una riqualificazione completa dell'immobile, una dotazione di posteggi per l'immobile che non vada a congestionare ulteriormente i posti pubblici e in più avremo un ulteriore piano totalmente riqualificato per il centro anziani e l'Unitre insieme al centro dei carabinieri in congedo - ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini - le operazioni sono partite e seguiremo i lavori".