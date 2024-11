Albenga: cresce l'entusiasmo per il nuovo libro di Gino Rapa. Fabulè una rivisitazione delle favole classiche di Esopo e Fedro

Il Teatro di Ambra di Albenga si prepara a un altro evento sold out in occasione della presentazione del nuovo libro di Gino Rapa. In città sta crescendo la curiosità per la nuova opera dello storico portavoce dei Fieui dei Caruggi, che spiega: “Sono grato per l'affetto che mi riserva il pubblico e stavolta la mia soddisfazione è ancora più intensa, poiché la condivido con i ragazzi del Liceo Artistico di Albenga, che hanno partecipato con grande entusiasmo al progetto di Fabulé.”

Questo nuovo libro segue i tre precedenti dedicati alle curiosità linguistiche e rappresenta una rivisitazione delle favole classiche di Esopo e Fedro per i lettori contemporanei, arricchita dalle illustrazioni degli studenti del “Giordano Bruno” di Albenga.

“Si tratta di una serie di letture – aggiunge Gino Rapa – adatte a tutte le età. I più piccoli incontreranno un mondo popolato da animali e oggetti parlanti, i ragazzi e i giovani riscopriranno valori spesso trascurati come il sacrificio, il risparmio e la lealtà, mentre gli adulti, i veri destinatari del libro, potranno riflettere sulle volpi astute e sui lupi feroci, sui prepotenti leoni e sugli ingenui agnelli che popolano la nostra società.”

Fabulé, edito da Delfino Moro con una copertina di Mauro Moretti e la grafica a cura di Rachele Ciuni, continuerà a supportare, come le opere precedenti di Gino Rapa, il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova tramite la Onlus Cicogna sprint. La prefazione è scritta da Brunello Cucinelli, noto industriale umanistico, esperto e appassionato del mondo classico. Durante la presentazione del libro si esibiranno anche i musicisti Pino Caratozzolo, Stefano Ancona, Antonio Di Salvo, e gli attori Luisa Maurizio, Mara Bellani e Fabio Vosilla de La ronzante ASP. È prevista la presenza di numerosi sindaci della zona (Albenga, Ceriale, Onzo, Finale, Castelvecchio, Pietra Ligure, Caprauna...) e di diverse associazioni.