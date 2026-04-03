Fior d’Albenga, grande concerto inaugurale in Piazza dei Leoni con il giovane pianista Filippo Odobashi

In occasione dell’inaugurazione di Fior d’Albenga, la città si prepara ad accogliere un appuntamento di grande prestigio: sabato 4 aprile alle ore 17.30, in Piazza dei Leoni, si terrà il concerto del giovane pianista sanremese Filippo Odobashi, vincitore della 37ª edizione del Concorso Pianistico “Città di Albenga”.

Classe 2007, Odobashi ha iniziato lo studio del pianoforte a soli 7 anni, distinguendosi fin da giovanissimo per il suo talento. A 12 anni è stato selezionato dalla Royal Schools of Music di Londra per rappresentare l’Italia al “ABRSM Global High Scorers’ Concert”. Nel corso degli anni ha collezionato importanti riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui lo stesso Concorso “Città di Albenga”, già vinto nelle categorie giovanili nel 2020.

Oggi, a soli 17 anni, vanta già diverse esibizioni come solista e con orchestra, tra cui collaborazioni con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

In qualità di vincitore dell’edizione 2025, Odobashi sarà protagonista del concerto inaugurale che segnerà anche la presentazione ufficiale della 38ª edizione del Concorso Pianistico “Città di Albenga”, le cui audizioni si svolgeranno dal 10 al 12 aprile 2026.

Il programma musicale accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i grandi capolavori del repertorio pianistico, da Bach a Chopin, passando per Haydn e Schumann: J.S. Bach, Concerto nach italienischen Gusto BWV 971; F.J. Haydn, Sonata Hob XVI:40 in Sol maggiore; R. Schumann, Fantasiestücke op. 12 (prima parte); Variazioni sul tema Abegg op. 1; F. Chopin, Ballata n. 1 op. 23.

L’ingresso è libero e gratuito.

Un evento di grande valore artistico che inaugura Fior d’Albenga all’insegna della musica, della cultura e del talento giovanile, nel cuore del centro storico.