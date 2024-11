Regione, Bonasera: "Il savonese deve essere rappresentato nella Giunta"

Anche Francesco Bonasera, vicesindaco di Vezzi Portio, interviene in merito alla nomina di un esponente del savonese nella Giunta Regionale.

"Purtroppo ciò non avvenne – prosegue Bonasera – ed in dissenso sia per questa decisione che per la mancanza di ascolto dei territori sulla scelta del Rigassificatore, rassegnai le dimissioni di Segretario locale ben sapendo che tale decisione non sarebbe stata gradita. Ma in allora come oggi, da pubblico amministratore appassionato, lanciai un grido di allarme in quanto credo che un territorio vasto e peculiare come il nostro debba essere rappresentato nella Giunta Regionale. La provincia di Savona contribuisce in modo determinante all’economia regionale non solo con il commercio ed il turismo ma anche con le sue attività manifatturiere e logistiche e con il suo porto uno dei principali del nord Tirreno. La provincia di Savona, come scrissi allora, non può solo essere 'terra di conquista' in occasione della campagna elettorale ma deve essere rappresentata al pari delle altre province".