Conto alla rovescia per la Giunta Regionale, il Savonese in cerca di rappresentanza: torna in campo l'ipotesi di Ilaria Caprioglio

Quarantott'ore o poco più da ieri. Questo il conto alla rovescia che trapela da piazza De Ferrari dove Marco Bucci, da uomo d'azienda abituato a procedere a ritmi più soliti al mondo dell'impresa che della politica, vorrebbe chiudere entro l'avvio della prossima settimana il cerchio della Giunta che lo affiancherà nel suo mandato di presidente della Regione.

E se i conti per larga parte sarebbero già fatti, mancherebbero però un ultimo tassello da far entrare nel mosaico dei sette nomi della squadra di governo. E' quello che reclama a gran voce, brandendo il risultato elettorale, il territorio savonese, a corto di assessorati negli ultimi quattro anni di legislatura Toti.

La carta che i partiti e lo stesso Bucci potrebbero giocarsi, andando a sciogliere al contempo il nodo della rappresentanza territoriale e partitica, oltre a quello della parità di genere, sarebbe una figura legata quasi a doppia mandata a Savona. E' l'ex sindaco del capoluogo Ilaria Caprioglio, candidata nella circoscrizione savonese nella lista civica "Vince Liguria" dove ha raccolto quasi mille preferenze.

L'ex prima cittadina dal 2016 al 2021 non solo rappresenterebbe una personalità che ben conosce la provincia e il suo cuore nevralgico, ma anche una figura appartenente a quel mondo moderato e centrista del Ponente, che ha premiato l'ex manager e sindaco di Genova, facente capo a Claudio Scajola.

Caprioglio sarebbe la seconda figura femminile della Giunta, con Simona Ferro confermata in quota Fratelli d'Italia. Partito che avrebbe anche la Presidenza del Consiglio Regionale con Stefano Balleari e che conterebbe anche sulla presenza e l'appoggio ormai quasi certi dell'ex vicesindaco Nicolò che avrebbe, da esterno e civico ma vicino al partito di Meloni, delega alla Sanità.

E se Forza Italia vedrà la conferma di Marco Scajola (al quale spifferi che si trasformano sempre più in vere e proprie folate vogliono indosso il ruolo di vicepresidente), l'altra questione in ballo nel computo politico è quella della Lega. Dal Carroccio era uscito l'altro nome savonese per la Giunta, quello di Sara Foscolo, ma paiono molto vicini alla conferma i due Piana, l'ex presidente facente funzione Alessandro e l'assessore Alessio.

Oltre a loro pare scontata la riconferma di Giacomo Giampedrone nelle deleghe precedentemente detenute, anche se il tutto potrebbe sciogliersi domani (domenica 10 novembre, ndr) nel vertice convocato in Regione dal neo eletto presidente.