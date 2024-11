"Granaccia e Rossi di Liguria", tutte le cantine presenti e il programma

Sono più di cinquanta sono le cantine della Liguria che hanno aderito alla 19 a edizione di Granaccia e Rossi di Liguria.

I loro vini rossi e rosati saranno protagonisti nel pomeriggio di domenica 17 novembre nel Palasport di Quiliano. Un’occasione unica per appassionati e addetti ai lavori per degustare, presso le varie postazioni allestite all’interno dell’ampia location, i vini di oltre 50 cantine, guidati dagli stessi produttori e dai sommelier Fisar. Presso i banchi di assaggio, operativi per l’intero pomeriggio, saranno disponibili tutte le denominazioni DOC e IGT di tutte le zone di produzione, dal Ponente all’estremo Levante, ed altre particolari etichette.

“Granaccia & Rossi di Liguria 2024 vede nuovamente la Città di Quiliano nel ruolo di ambasciatrice delle nostre eccellenze, grazie anche alla presenza dei produttori, dei sommelier Fisar, dell’esperto Jacopo Fanciulli e di alcuni curatori tra le più importati guide del settore - afferma Massimo Enrico, presidente di Vite in Riviera -. Una manifestazione, giunta alla diciannovesima edizione, che sa riproporsi e rinnovarsi grazie alle idee della nostra rete, puntando sempre sull’altissima qualità dei nostri prodotti: i grandi vini rossi Doc e Igt di tutta la Liguria, ognuno con le proprie sfaccettature e peculiarità, esprimeranno uno storytelling autentico del territorio, facendosi vettore di marketing territoriale in una kermesse di chiaro interesse”.

Ecco l’elenco completo, con suddivisione in base alla sede.

Con l’asterisco sono evidenziate le aziende che avranno una postazione autonoma.

Il banco comune di assaggio, suddiviso tra zone di produzione (Ponente e Levante) sarà gestito dai sommelier Fisar. In totale saranno presentate oltre cento etichette.

Provincia di Savona: BioVio*, Cascina Feipu dei Massaretti*, La Vecchia Cantina* e Torre Pernice* (Albenga); Peq Agri* (Andora); Gallizia 1250* (Arnasco); Viticoltori Ingauni* (Ortovero); Innocenzo Turco*, Turco Dionisia* e Viarzo* (Quiliano); RoccaVinealis* (Roccavignale); Claudio Vio (Vendone).

Provincia di Imperia: Du Nemu, Foresti Marco* e Roberto Rondelli (Camporosso); Ramoino* (Chiusavecchia); Il Baggio Pellegrino* (Cosio d’Arroscia); Beronà (Diano Arentino); Maixei, Tenuta Ascari e Terre Bianche (Dolceacqua); Tenute Mfr* e Visamoris* (Imperia); Cantina del Rossese Gajaudo (Isolabona); Cascina Nirasca* e Tenuta Maffone* (Pieve di Teco); Fontanacota e Lorenzo Ramò (Pornassio); A Maccia*, Bruna, Daniele Ronco e Massimo Alessandri* (Ranzo); Dell’Erba (Rezzo); Luca Calvini e Podere Grecale (Sanremo); Ka Mancinè e Tenuta Anfosso (Soldano). Provincia di Genova: Pino Gino (Castiglione Chiavarese); Enoteca Bruzzone* (Genova); La Ricolla (Ne); Bisson (Sestri Levante).

Provincia di La Spezia: Cantina Picedi (Baccano d’Arcola); Fratelli Giannarelli (Bolano); Cà du Ferrà (Bonassola); I Cerri* (Carro); Giacomelli e Ottaviano Lambruschi (Castelnuovo Magra); Lucchi e Guastalli* (La Spezia); Cantine Bondonor, Cantine Lunae Bosoni, Federici La Baia del Sole e La Carreccia (Luni); Cantina Sassarini (Monterosso); Cantina Litan e Possa (Riomaggiore); Cantina Dall’Ara (Santo Stefano Magra); Cornice* e Le Chicche di Nicchia* (Sesta Godano); La Polenza Cinque Terre* (Vernazza).

L’elenco è aggiornato al 7 novembre ed è passibile di variazioni.

Per quanto riguarda la produzione di Olio Riviera Ligure DOP, sarà presente, con un proprio stand, l’azienda Sommariva di Albenga (Sv), aderente alla rete di imprese Vite in Riviera.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 17 NOVEMBRE Palasport Quiliano ore 10.30 “Rossi di Liguria: mediterranei, eroici, rari e di grandi potenzialità", Masterclass, a cura di Jacopo Fanciulli, brand ambassador di Vite in Riviera, con la prestigiosa partecipazione di Gianni Fabrizio (curatore guida Vini d’Italia del Gambero Rosso), Jonathan Gebser (vicecuratore guida Slow Wine), Daniele Bartolozzi (Vini Buoni d’Italia) ed Erika Mantovan (Guida Essenziale ai Vini d’Italia).

Appuntamento ad invito (info: eventi@viteinriviera.it). dalle ore 14.30 alle 19 “Rossi & Rosati di Liguria”, stand di degustazione delle etichette di oltre 50 cantine* di tutta la regione, degustazione libera e possibilità di acquisto; inoltre esposizione di alcune aziende di prodotti tipici locali (ingresso 25 euro, inclusi calice e tasca, biglietto ridotto per gli operatori del settore e i sommelier, previa registrazione sul sito www.viteinriviera.it).

ore 15.45 “Vino è Donna, da baccante a sommelier” (Pedrini Editore), presentazione del volume di Maria Luisa Alberico (giornalista, scrittrice, sommelier). ore 16.15 “La Liguria nelle guide ai vini d'Italia”, tavola rotonda con Gianni Fabrizio (Vini d’Italia del Gambero Rosso), Mario Busso (Vini Buoni d’Italia), Jonathan Gebser (Slow Wine), Erika Mantovan (Guida Essenziale ai Vini d’Italia) e Jacopo Fanciulli. ore 17.30 “Un Mare nel Roero” (Trenta Editore), presentazione del volume di Flavio Costa, chef, originario di Savona, del ristorante 21.9 di Piobesi d’Alba (Cn), 1 Stella Michelin. ore 18 “Le De.Co. di Quiliano e la valorizzazione del territorio”, presentazione del Cavolo Cappuccio e del Cavolo Broccolo di Valleggia (con Alba Briano dell’Azienda Agricola Belfiore) e della Focaccetta Quilianese di patate.

VENERDI 15 NOVEMBRE ore 21 “Kudos Trio in concerto”, dall’Irlanda alla West Coast, viaggio musicale tra canzoni d’autore e suoni della tradizione celtica e nordamericana, presso Teatro Nuovo Valleggia, evento ad ingresso libero.

SABATO 16 NOVEMBRE dalle ore 15 alle 16.30 “Riscopriamo Villa Maria” (via Morosso, 18, nei pressi del Palasport), visita guidata del prestigioso edificio, con la collaborazione dei volontari del Fai, obbligo di prenotazione via e-mail (ufficio.turismo@comune.quiliano.sv.it), evento a pagamento: soci Fai 3€, non soci 5€.

DOMENICA 17 NOVEMBRE dalle ore 14.30 alle 17.30 “Riscopriamo Villa Maria”, visite ad ingresso libero.

SCOPRI LA GRANACCIA* Al ristorante - Per tutto il mese di novembre, piatti e menù da abbinare alla Granaccia in numerosi ristoranti della provincia di Savona e non solo. Al bar - Sabato 16 novembre aperitivi a tema nei bar e in alcuni locali del territorio quilianese. In cantina – Nel weekend della manifestazione, visite e degustazioni presso le cantine dei produttori.