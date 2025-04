La "maratona" delle Stelle nello Sport, grande partecipazione alle votazioni per eleggere gli sportivi dell’anno

Come ogni anno la sfida entusiasma e coinvolge gli appassionati di sport liguri. Atleti, tecnici, dirigenti, famiglie. Tutti “in campo” per sostenere atleti e società nella corsa agli Oscar. Si vota fino al 25 aprile sul sito www.stellenellosport.com e ogni venerdì attraverso il coupon pubblicato sul Secolo XIX.

Trofeo Ecoeridania: che derby tra Pinamonti e Coda

Il bomber del Genoa, Andrea Pinamonti, è balzato in vetta ma, nonostante il momento difficile, l’attaccante della Samp Massimo Coda insegue. Terza piazza per il rossoblù Miretti, seguito da Niang, Bani e Cragno.

Trofeo BPER: corsa a 3 Armaleo-Zappavigna-Finn

Molto equilibrata la situazione nella categoria BIG maschile di Stelle nello Sport. Tanti voti per Filippo Armaleo, spadista di Pompilio SSD e Fiamme Azzurre in vetta alla classifica del Trofeo BPER. Inseguono due rappresentanti del mondo FIPAV: Enrico Zappavigna del CUS Genova, atleta della Nazionale degli Sport Silenziosi, e Davide Benzi, campione italiano di beach volley. Al terzo posto è balzato Lorenzo Mark Finn, campione mondiale Junior di ciclismo. Seguono Davide Borsi, capitano dell’Hockey Sarzana, e Luca Damonte, stella pallanuotistica della RN Savona.

Trofeo Villa Montallegro: Zunino allunga

Nel segno della nuotatrice artistica Francesca Zunino. L’atleta di Fiamme Oro e Rari Nantes Savona prosegue la cavalcata nel Trofeo Villa Montallegro. E’ la leader tra le BIG, tallonata dalla velocista Ilaria Elvira Accame e dalla vogatrice Silvia Tripi.

Trofeo Cambiaso Risso: in testa Filippo Repetto

Grande bagarre nel Trofeo Cambiaso Risso. La classifica degli Junior più apprezzati vede al comando Filippo Repetto (CUS Genova Rugby), davanti a Daniele Gardella (Pro Recco Pallanuoto) e Stefano Piras della Polisportiva Quiliano Bike. Tanti voti anche per Ludovico Trincheri, triathleta della MaurinaOlio Carli e per il judoka sanremese Andrea Mastrorillo. In gara anche Samuele Ajmar (Colombo Volley), e Christian Di Maria (Asd Monte Ortobene).

Trofeo PSA: Rachele contro Rachele. Paris e Bianchi, che sfida!

Balza in vetta Rachele Paris, stella del Marassi Judo. Insegue Rachele Bianchi, atleta in forza al Pattino Club La Spezia. Terza è Rita Bruni, campionessa italiana di arrampicata in forza a Synergika. Seguono Gea Zaquini, sciatrice del Coordinamento Valbormida, Anna Balbis (RN Imperia), Amelia Zamana (Sport Savona Arti Marziali), Sophie Bianchi (Genova Badminton) e Beatrice Vigolungo (Gymnica Loano).

Trofeo Fondazione Carige: Fazio in testa, Gransasso e Baroffio avanzano

Tante preferenze indirizzate a Lorenzo Fazio, giovane pallavolista della Colombo. Sono vicini alla vetta anche Caterina Gransasso di Semplicemente Danza e Olivia Baroffio del Club Scherma Rapallo. In questi ultimi giorni è balzato sul podio Edoardo Bastini (Club Nautico San Bart). Attenzione anche a Leonardo Lugani (Polisportiva Quiliano Bike), Carola Pedemonte (Horse Club Rapallo) e Viola Severi (Park Tennis Genova).

Trofeo Novelli 1934: lo scatto in avanti del Rapallo Nuoto

Tanta competizione anche nel Trofeo Novelli 1934, riservato alle società sportive che verranno premiate anche con preziosi bonus in materiali sportivi e trasferte. Ottimo primo mese per Rapallo Nuoto che supera ben presto la boa dei primi 500 voti. Attenzione a Ginnastica Riviera dei Fiori e Auxilium Genbova, molto gettonate. Così come Albisole Cubs (baseball) e Seagulls Genova (pallacanestro).