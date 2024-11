Aurelia bis, il Pd albisolese all'attacco: "Albisola vittima delle solite promesse elettorali"

"E come per incanto, dopo le votazioni comunali e le tante promesse elettorali ricevute, Albisola Superiore riprecipita nei suoi problemi irrisolti".

Lo afferma in una nota la sezione del Partito Democratico di Albisola Superiore, dopo le recenti notizie circa la trentina di operai della ditta incaricata di portare avanti i lavori del lotto di completamento dell'Aurelia bis nel primo tratto, rimasti senza stipendio da agosto.

"L’ennesimo imminente stop ai lavori dell’Aurelia bis dove tanti operai attendo tre mesi di stipendi arretrati - affermano i dem albisolesi - fa ben capire che lo sbandierato ottimismo del sindaco Garbarini in campagna elettorale sostenuto dal sottosegretario della Lega Rixi e più recentemente dalla loro candidata regionale, l'assessore Poggi, è ben lontano dalla realtà. Dopo anni di attesa per un bando che doveva completare i lavori, dopo l'ennesima promessa del ribaltamento del casello autostradale (promesso nei dieci anni di mandato del sindaco Orsi), oggi sappiamo che mancano persino i soldi per pagare gli stipendi di chi lavora".

"Intanto i cittadini delle due Albisole sono costantemente assediati dal traffico che soffoca le due città - concludono i dem - Un traffico che serve in gran parte la città di Savona ed il suo porto e porta soltanto disagi al nostro territorio".