Savona, un nuovo attraversamento pedonale in corso Colombo dalla piscina Zanelli

La realizzazione delle nuove strisce è per garantire maggiori condizioni di sicurezza per i pedoni nella tratta di Corso Colombo nei pressi della Chiesa del Sacro Cuore, per migliorare la fruibilità, da parte dell'utenza, sia dell'area parcheggio del controviale di Corso Colombo, anche a seguito di segnalazioni da parte di cittadini residenti e persone che frequentano del complesso sportivo della piscina comunale Zanelli, ma anche per gli accessi ai giardini pubblici ed all'arenile del prolungamento.