Borghetto S. Spirito punta sul verde: bando per 13 orti urbani in via Dolomiti

Il Comune di Borghetto Santo Spirito lancia una nuova iniziativa dedicata al verde e alla partecipazione della comunità: è stato infatti pubblicato un bando per la concessione di 13 orti urbani che sorgeranno in via Dolomiti, lungo il confine con Loano.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 11 del 29 dicembre. I lotti saranno destinati a cittadini residenti, associazioni e istituti scolastici del territorio comunale interessati a coltivare uno spazio dedicato all’agricoltura urbana.

Per poter accedere al bando è necessario risiedere a Borghetto, non disporre di altri terreni coltivabili all’interno del Comune e non svolgere attività di imprenditore agricolo. L’assegnazione avrà una durata di cinque anni e avverrà sulla base di una graduatoria, che terrà conto di diversi elementi, tra cui l’anzianità, il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare.

Gli orti saranno dotati di impianto di irrigazione e prevedono il versamento di un canone annuale destinato a coprire i costi di gestione. Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria comunale al numero 0182/1920354.

L’area interessata dall’intervento è un terreno comunale attualmente incolto di circa 1.300 metri quadrati, che verrà riqualificato grazie a un investimento di 60 mila euro. Il progetto prevede anche la realizzazione di alcuni parcheggi. Al termine dei lavori, lo spazio sarà suddiviso in 13 appezzamenti di circa 100 metri quadrati ciascuno, con assegnazione prevista a partire da marzo 2026.