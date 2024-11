A Carcare una serata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

La sezione Anpi di Carcare "Florindo Mario Ferraro" organizza una serata dedicata alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, in programma domenica 24 novembre alle ore 20:45 presso la sala S.O.M.S. di piazza Caravadossi. L’evento, aperto a tutti e con ingresso libero, rappresenta un momento importante di riflessione, informazione e impegno condiviso.

La serata sarà inaugurata con i saluti istituzionali delle autorità locali, sottolineando il sostegno delle istituzioni a questa causa cruciale per la società. Il programma prevede interventi di esperte che operano in prima linea per contrastare la violenza di genere. Chiara Cucinotta, psicologa di Telefono Donna Savona, fornirà spunti importanti sul supporto psicologico alle vittime e sulla necessità di creare una rete di protezione e solidarietà. Seguirà l’intervento di Monica Lanfranco, giornalista e formatrice, che porterà la sua esperienza sul tema della sensibilizzazione e del cambiamento culturale.

Uno dei momenti più significativi della serata sarà la performance del Gruppo Teatrale e della Band del Liceo Calasanzio. Attraverso monologhi, dialoghi e brani musicali, i giovani artisti affronteranno con intensità e creatività le tematiche legate agli stereotipi di genere e alla violenza sulle donne. Un’occasione per unire l'arte e l’attivismo, dando voce ai giovani impegnati in una riflessione profonda.

Durante l’evento, saranno consegnate le borse di studio del Concorso "Gli stereotipi di genere", promosse e offerte da Verallia Italia S.P.A. L’iniziativa mira a premiare l’impegno e le idee degli studenti che hanno partecipato con elaborati sul tema, contribuendo a stimolare una maggiore consapevolezza tra le nuove generazioni.