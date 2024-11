Carcare, "Un diario a passo di rock" sul palco del teatro Santa Rosa

“Un diario a passo di rock” ritorna in scena sabato 16 novembre alle ore 21 nella splendida cornice del teatro Santa Rosa di Carcare, nell’ambito della rassegna Teatrale 2024/25 organizzata con il contributo della Fondazione De Mari/CR Savona.

Lo spettacolo, in cui la musica live si intreccia alla narrazione, dà vita a una storia in cui ognuno può ritrovare qualcosa di sé attraverso la vita e i sogni di tre fratelli.

È il racconto di una famiglia e il ritratto di un’Italia, dal boom degli anni Sessanta in poi, scandito dai momenti che hanno segnato la storia della musica - e del rock in particolare - tra il 1965 e il 1996. Un viaggio attraverso la memoria, personale e collettiva, e i cambiamenti della società, tra musica, parole e immagini.

Oltre alla voce narrante (Giorgia Ferrari), sul palco salirà la band Rosavastaia, per questa occasione composta da Clara Buriano e Michela Nardino alla voce, Mirko Bazzano e Daria Croce alle chitarre, Giuliano Poli al basso e Andrea Musetti alla batteria. La sceneggiatura è di Daria Croce, mentre Mirko Bazzano firma regia e visual.

Completano la squadra Giorgio Magliano (tecnico luci), Marco Bazzano (tecnico audio), Giulio Mosca (tecnico palcoscenico) e Martina Bazzano (tecnico video).

“Un diario a passo di rock” è stato portato in scena più volte dalla fine del 2019, registrando ogni volta il tutto esaurito. Appuntamento, quindi, per sabato 16 novembre a Carcare perché, come diceva Pete Townshend degli Who, “Il rock non eliminerà i tuoi problemi. Ma ti permetterà di ballarci sopra”.