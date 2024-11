Tutto pronto per "Granaccia&Rossi di Liguria": domenica 17 a Quiliano spazio ai grandi rossi e rosati liguri (FOTO E VIDEO)

E' stata presentata questa mattina a Quiliano, nella location di Villa Maria, la 19a edizione di “Granaccia & Rossi di Liguria”, l’evento che celebra i grandi vini rossi e rosati - Doc, Igt e non solo - di tutta la regione.

Erano presenti, e sono intervenuti, il sindaco Nicola Isetta con il vicesindaco Tiziana Bruzzone, il presidente di Vite in Riviera, Massimo Enrico, l’esperto Jacopo Fanciulli (wine ambassador di Vite in Riviera) e la produttrice del cavolo broccolo e cappuccio di Valleggia (de.co. di Quiliano), Alba Briano.

La manifestazione si terrà domenica 17 novembre all’interno del Palasport di piazza Costituzione a Quiliano, a soli 4 km dall’uscita del casello autostradale di Savona, dalle ore 14.30 alle 19. Wine lover e addetti ai lavori, gli appassionati e i turisti ancora presenti in riviera, potranno degustare e approfondire la conoscenza delle etichette di ben sessanta cantine, da Ponente a Levante, inoltre assistere alle presentazioni di libri a tema e di prodotti tipici del territorio quilianese, con illustri ospiti.

Sarà possibile anche l’acquisto dei vini in bottiglia, direttamente dai produttori. Il biglietto d’ingresso costa 25 euro ed include calice e tasca per la libera degustazione ai banchi di assaggio.

E’ previsto il ridotto a 15 euro per gli addetti ai lavori (sommelier, produttori, operatori horeca), previa registrazione, entro sabato 16, sul sito di Vite in Riviera. Tra le decine di vini in degustazione anche alcuni tra i premiati nell’edizione 2024 del concorso internazionale Grenaches du Monde e del recentissimo Merano Wine Festival. Atteso un buon numero di visitatori, anche da fuori provincia e fuori regione. L’immagine della manifestazione è proiettata in questi giorni anche a Genova, sul palazzo della Regione, in piazza De Ferrari.

La giornata si aprirà, dalle ore 10.30 alle 12.30, con un significativo momento di approfondimento tecnico, ad invito: la Masterclass "Rossi di Liguria: mediterranei, eroici, rari e di grandi potenzialità", curata dal grande esperto di vini liguri Jacopo Fanciulli, brand ambassador di Vite in Riviera, con la partecipazione di quattro illustri “compagni di viaggio”, in rappresentanza di alcune delle più importanti guide nazionali: Gianni Fabrizio (curatore di Vini d’Italia del Gambero Rosso), Jonathan Gebser (vicecuratore di Slow Wine), Daniele Bartolozzi (coordinatore regionale di Vini Buoni d’Italia) ed Erika Mantovan (co-autrice di Guida Essenziale ai Vini d’Italia di Doctor Wine).

Prevista, nel corso della giornata, anche la visita Enzo Scivetti, referente unico per l’Italia del prestigioso concorso Grenaches du Monde, con il quale potranno essere avviati ragionamenti, con orizzonti internazionali, in vista della 20a edizione del prossimo anno. Alcune iniziative collaterali, promosse dal Comune di Quiliano, anticiperanno anche quest’anno l’appuntamento domenicale. Da segnalare la visita guidata di Villa Maria, nel pomeriggio di sabato 16, a cura della delegazione Fai di Savona.

La manifestazione è organizzata dalla rete di imprese Vite in Riviera in stretta collaborazione con il Comune di Quiliano, con il supporto di Regione Liguria e la partecipazione di diversi partner, tra cui Enoteca Regionale della Liguria, Agenzia in Liguria, Nordiconad, Polisportiva Quiliano, Fisar, Quiliano Turismo, Fai Savona. Fornitori: Acqua Minerale Calizzano, Sea Art Hotel e Panetteria Genta.

Sono sessanta, con un deciso incremento rispetto agli anni precedenti, le cantine che hanno aderito a Granaccia & Rossi di Liguria 2024, a conferma della volontà di crescita delle aziende liguri e dell’interesse nei confronti di un pubblico qualificato.

Eccole, suddivise per province e con l’indicazione della località in cui hanno sede. Provincia di Savona: BioVio*, Cascina Feipu dei Massaretti*, La Vecchia Cantina* e Torre Pernice* (Albenga); Peq Agri* (Andora); Gallizia 1250* (Arnasco); Viticoltori Ingauni* (Ortovero); Innocenzo Turco*, Turco Dionisia* e Viarzo* (Quiliano); RoccaVinealis* (Roccavignale); Claudio Vio (Vendone). Provincia di Imperia: Du Nemu, Foresti Marco* e Roberto Rondelli (Camporosso); Ramoino* (Chiusavecchia); Il Baggio Pellegrino* (Cosio d’Arroscia); Beronà (Diano Arentino); Maixei, Tenuta Ascari e Terre Bianche (Dolceacqua); Tenute Mfr* e Visamoris* (Imperia); Cantina del Rossese Gajaudo (Isolabona); Cascina Nirasca* e Tenuta Maffone* (Pieve di Teco); Fontanacota e Lorenzo Ramò (Pornassio); A Maccia*, Bruna, Daniele Ronco e Massimo Alessandri* (Ranzo); Dell’Erba (Rezzo); Luca Calvini e Podere Grecale (Sanremo); Ka Mancinè e Tenuta Anfosso (Soldano). Provincia di Genova: Pino Gino (Castiglione Chiavarese); Enoteca Bruzzone* (Genova); La Ricolla (Ne); Bisson (Sestri Levante). Provincia di La Spezia: Fratelli Giannarelli (Bolano); Cà du Ferrà (Bonassola); I Cerri* (Carro); Giacomelli e Ottaviano Lambruschi (Castelnuovo Magra); Lucchi e Guastalli* (La Spezia); Cantine Bondonor, Cantine Lunae Bosoni, Federici La Baia del Sole e La Carreccia (Luni); Cantina Sassarini (Monterosso); Cantina Litan e Possa (Riomaggiore); Cantina Dall’Ara (Santo Stefano Magra); Cornice* e Le Chicche di Nicchia* (Sesta Godano); La Polenza Cinque Terre* (Vernazza).

Con l’asterisco sono evidenziate le aziende che avranno una postazione autonoma, che sono poco più della metà. Il banco comune di assaggio, suddiviso tra zone di produzione (Ponente e Levante) sarà gestito, come di consueto, dai sommelier Fisar. Mediamente ogni cantina presenta tre vini diversi, per cui si prevede che in totale le etichette in degustazione saranno più di 150. Novità: oltre a degustare liberamente, sarà possibile l’acquisto delle bottiglie.

IN VETRINA ANCHE L’OLIO LIGURE E ALTRE ECCELLENZE

Per quanto riguarda la produzione di Olio Riviera Ligure DOP, sarà presente, con un proprio stand, l’azienda Sommariva di Albenga (Sv), realtà aderente alla rete di imprese Vite in Riviera. Previste anche le postazioni di alcune aziende di prodotti tipici del territorio, alcune delle quali legate ai presidi Slow Food.

LIBRI A TEMA

Prevista anche una postazione presso la quale saranno poste in vendita le copie, fresche di stampa e di presentazione nazionale, delle edizioni 2025 delle guide Vini d’Italia del Gambero Rosso, Slow Wine, Vini Buoni d’Italia e Guida Essenziale ai Vini d’Italia. A disposizione, con la possibilità di autografo degli autori, i libri “Vino è Donna, da baccante a sommelier” (Ed. Pedrini) di Maria Luisa Alberico, già presidente dell’Associazione Donne Sommelier Europa, e “Un mare nel Roero” (Trenta Ed.) dello chef savonese Flavio Costa del 21.9 di Piobesi d’Alba (Cn), 1 stella Michelin, confermata anche per il 2025. ACQUA UFFICIALE Tra i partner della manifestazione anche Acqua Calizzano Fonte Bauda, acqua ufficiale di Granaccia & Rossi d Liguria 2024.

PROGRAMMA DOMENICA 17 NOVEMBRE

Palasport Quiliano ore 10.30 “Rossi di Liguria: mediterranei, eroici, rari e di grandi potenzialità", Masterclass, a cura di Jacopo Fanciulli, brand ambassador di Vite in Riviera, con la prestigiosa partecipazione di Gianni Fabrizio (curatore guida Vini d’Italia del Gambero Rosso), Jonathan Gebser (vicecuratore guida Slow Wine), Daniele Bartolozzi (coordinatore regionale Vini Buoni d’Italia) ed Erika Mantovan (co-autrice Guida Essenziale ai Vini d’Italia). Appuntamento ad invito (info: eventi@viteinriviera.it).

dalle ore 14.30 alle 19 “Rossi & Rosati di Liguria”, stand di degustazione delle etichette di oltre 50 cantine* di tutta la regione, degustazione libera e possibilità di acquisto; inoltre esposizione di alcune aziende di prodotti tipici locali (ingresso 25 euro, inclusi calice e tasca, biglietto ridotto per gli operatori del settore e i sommelier, previa registrazione sul sito www.viteinriviera.it).

ore 15.45 “Vino è Donna, da baccante a sommelier” (Edizioni Pedrini), presentazione del volume di Maria Luisa Alberico (giornalista, scrittrice, sommelier).

ore 16.15 “La Liguria nelle guide ai vini d'Italia”, tavola rotonda con Gianni Fabrizio (Vini d’Italia del Gambero Rosso), Mario Busso (Vini Buoni d’Italia), Jonathan Gebser (Slow Wine), Erika Mantovan (Guida Essenziale ai Vini d’Italia) e Jacopo Fanciulli. ore 17.30 “Un Mare nel Roero” (Trenta Editore), presentazione del volume di Flavio Costa, chef, originario di Savona, del ristorante 21.9 di Piobesi d’Alba (Cn), 1 Stella Michelin.

ore 18 “Le De.Co. di Quiliano e la valorizzazione del territorio”, presentazione del Cavolo Cappuccio e del Cavolo Broccolo di Valleggia (con Alba Briano dell’Azienda Agricola Belfiore) e della Focaccetta Quilianese di patate.

INIZIATIVE COLLATERALI VENERDI 15 NOVEMBRE

ore 21 “Kudos Trio in concerto”, dall’Irlanda alla West Coast, viaggio musicale tra canzoni d’autore e suoni della tradizione celtica e nordamericana, presso Teatro Nuovo Valleggia, evento ad ingresso libero.

SABATO 16 NOVEMBRE

dalle ore 15 alle 16.30 “Riscopriamo Villa Maria” (via Morosso, 18, nei pressi del Palasport), visita guidata del prestigioso edificio, con la collaborazione dei volontari del Fai, obbligo di prenotazione via e-mail (ufficio.turismo@comune.quiliano.sv.it), evento a pagamento: soci Fai 3€, non soci 5€.

DOMENICA 17 NOVEMBRE

dalle ore 14.30 alle 17.30 “Riscopriamo Villa Maria”, visite ad ingresso libero.

LA GRANACCIA

La Granaccia è un vitigno di origine spagnola, uno dei vitigni mediterranei più diffusi e apprezzati al mondo, sbarcato a Quiliano nel diciottesimo secolo grazie a famiglie locali che, oltre a intrattenere scambi commerciali con la Spagna, avevano acquistato nel paese iberico anche terre e vigneti. Il vitigno Granaccia, noto con diverse denominazioni nel mondo, in Italia è Cannonau in Sardegna, Alicante in Toscana, Tai Rosso in Veneto, Trasimeno Gamay in Umbria.

In allegato i ristoranti dove è possibile degustare la Granaccia e i relatori della Masterclass: