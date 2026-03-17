Spi Cgil Savona, Giancarlo Bellini è il nuovo segretario generale: “Rappresentare i pensionati è una grande responsabilità”

Passaggio di testimone per lo Spi Cgil di Savona, il sindacato dei pensionati, che dallo scorso venerdì ha un nuovo volto alla guida, che porta con sé un bagaglio di esperienza costruito in oltre quarant’anni di attività sindacale.

È Giancarlo Bellini il nuovo segretario generale, nominato dall’assemblea generale dello Spi, sancendo il passaggio di consegne con Fausto Dabove, che continuerà il proprio impegno come segretario confederale della Cgil savonese.

Bellini vanta un lungo percorso nel sindacato. Assunto nel 1980 al Ministero della Difesa tramite concorso pubblico, si iscrive appena due anni dopo alla Funzione Pubblica Cgil, diventando in breve tempo delegato sindacale. Distaccato alla struttura savonese della categoria, ne assume la guida come Segretario Generale, incarico che negli anni ricoprirà anche in altre importanti categorie: dal commercio e servizi con la Filcams agli alimentaristi con la Flai. Terminati questi ruoli, torna alla Funzione Pubblica, occupandosi in particolare degli enti locali.

Un incarico che Bellini accoglie con senso di responsabilità ma anche con una forte componente personale. «Questo nuovo incarico mi riempie di responsabilità nei confronti delle pensionate e dei pensionati che rappresento – ha dichiarato –. Ma c’è anche un aspetto emotivo: oggi sono diventato segretario generale della categoria della Cgil alla quale è iscritto anche mio padre, che ha 96 anni. Si iscrisse nel 1956 e fu delegato della Flm, la federazione unitaria dei metalmeccanici. Essere oggi il suo segretario generale mi onora e mi commuove».

L’elezione si è svolta alla presenza dei vertici regionali e locali dell’organizzazione, tra cui il segretario generale Spi Cgil Liguria Ivano Bosco, il segretario organizzativo Stefano Landini, il segretario generale Cgil Liguria Maurizio Calà e il segretario generale Cgil Savona Andrea Pasa.