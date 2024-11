Lewandowski pronto a sfondare con 100 gol in Champions, Retegui e Kean fanno impazzire gli italiani in campionato

Che si tratti di Fantacalcio o di pronostici sportivi, non c’è nulla di più appassionante che seguire le classifiche dei migliori bomber in Serie A e Champions League, macchine da gol capaci di segnare reti spettacolari e ribaltare sconfitte ormai già scritte: o quasi.

Lewandowski pronto a sfondare quota 100 gol in Champions

Per comprendere la grandezza del bomber blaugrana, basta prendere la sua media gol di 0.80 reti per match e confrontarla con le statistiche dei due migliori bomber apparsi nelle quote champions league: Cristiano Ronaldo e Messi.

CR7 è il migliore in assoluto con 141 reti segnate nelle sue 187 presenze, una media di 0.75 gol per match, mentre il campione del mondo conosciuto anche con il soprannome di Pulce Atomica, presenta una media migliore di 0.79, ottenuta con 129 gol in 163 presenze.

Cosa c’entra Lewandowski con Messi e CR7? La doppietta contro la Stella Rossa nella quarta giornata di Champions ha confermato le statistiche di quello che è il calciatore che ha segnato più gol in Champions dopo Messi e Ronaldo, infatti, non solo il bomber polacco ha raggiunto quota 99 gol nel torneo di calcio più spettacolare al mondo ma ha persino superato la media gol dei suoi rivali, fissando a 0.80 reti per match le sue statistiche all time.

Tra i grandi bomber di Champions che possiedono una media gol superiore a una rete per match in questa stagione ci sono Raphinha, Kane e Gyokeres oltre a Lewandowski.

I bomber italiani tornano a dominare la classifica marcatori di Serie A: tutti pazzi per Retegui e Kean

Iniziamo da Retegui, che sta mantenendo la sua media gol alta sin da inizio stagione e da subito ha dominato il palinsesto delle quote serie a 2024/2025 dei marcatori live su Betfair con le sue prodezze, raggiungendo quota 11 gol già nelle prime 12 gare di campionato.

Niente di sorprendente se la squadra in cui gioca Retegui si chiama Atalanta e viaggia con una media di 3 gol a partita, con un reparto offensivo da oltre 30 gol in meno di un terzo di campionato. Gli italiani possono tornare a sognare, perché proprio oggi c’è bisogno di attaccanti Azzurri più che mai: ed ecco arrivare anche Kean a supporto del bomber Bergamasco.

Già, perché con la tripletta rifilata al Verona, Moise Kean è rinato e ha sorpassato nella classifica marcatori di Serie A calciatori del calibro di Thuram, Vlahovic, Kvaratskhelia, Lautaro Martinez e Lukaku.

Dietro questi due bomber italiani in splendida forma, c’è il lavoro di due allenatori compatrioti che stanno facendo molto bene, perché sia Gasperini che Palladino hanno agguantato sei vittorie consecutive con Atalanta e Fiorentina dalla settima alla dodicesima di campionato, inoltre, la Dea è rimasta anche imbattuta nelle prime 4 di Champions.

I tifosi della Nazionale Italiana possono tornare a sorridere, perché con due bomber così gli Azzurri hanno parecchie possibilità in più di qualificarsi ai Mondiali 2026.