Maltempo a Murialdo, completata la messa in sicurezza delle strade colpite dalle frane

Il comune di Murialdo si è prontamente attivato per fronteggiare i danni causati dalle recenti ondate di maltempo che hanno colpito la zona. Alcuni smottamenti hanno reso necessari interventi urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la viabilità.

“Abbiamo ultimato i lavori sulla frana verificatasi in borgata Altivo il 7 ottobre”, ha spiegato il sindaco Michele Franco. “In quel punto è stata realizzata una massicciata per stabilizzare il terreno. Inoltre, abbiamo completato il ripristino dello smottamento del 16 ottobre sulla via d’accesso alle borgate Odelle, Poggi e Pastori, dove abbiamo costruito una palificata di contenimento per prevenire ulteriori cedimenti.”

Questi interventi di messa in sicurezza rappresentano solo una parte delle iniziative programmate dall’amministrazione comunale. Franco ha anche annunciato l’avvio di lavori di manutenzione stradale.

“Oggi inizieremo con un primo intervento di asfaltatura, concentrandoci sui tratti più deteriorati delle nostre strade comunali”, ha aggiunto. Il comune ha stanziato 35mila euro per questo progetto, un investimento significativo per migliorare la sicurezza e la fruibilità delle infrastrutture.