Savona, il semaforo pedonale di corso Mazzini guasto da un mese e mezzo, non si trovano le schede

Un attraversamento pedonale su una strada di grande traffico e dove le auto passano a forte velocità, di fronte al Priamar, in una delle parti della città più visitate da turisti e savonesi, e un semaforo a chiamata che da oltre un mese e mezzo non funziona.

Un disagio per i residenti, per i tanti savonesi che si trovano a dover raggiungere il Priamar e per i numerosi croceristi che visitano la città. Ma anche una questione di sicurezza che alcuni residenti della zona denunciano da tempo.

I semafori sono un po' la spina nel fianco dell'amministrazione. La maggior parte sono vecchi, hanno bisogno di interventi di manutenzione ma non si riescono a trovare le schede da sostituire, proprio come nel caso del semaforo pedonale di corso Mazzini. L'unica soluzione è sostituirli con nuovi semafori.