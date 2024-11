Muore cadendo da un viadotto sull'A6: la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti

Omicidio colposo a carico di ignoti. È stato aperto un fascicolo in Procura a Savona dal Pubblico Ministero Massimiliano Bolla sulla morte dell'operaio 29enne, italiano di origini senegalesi residente a Novara, morto lo scorso 4 novembre mattina dopo un volo di circa 15 metri da un viadotto sull'A6.

Al sesto piano del Palazzo di Giustizia vogliono infatti fare chiarezza sulla causa che ha portato l'uomo a precipitare dall'autostrada all’altezza di Altare, nei pressi della galleria Nigiu, posto tra i caselli di Altare e Savona al km 114+400, in direzione del comune capoluogo.

Sul posto erano intervenuti i militi della Croce Bianca di Altare, la squadra dei Vigili del Fuoco di Cairo Montenotte, l’autoscala da Savona in supporto, l’elisoccorso Grifo e l'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il 29enne, addetto di un’impresa subappaltatrice impegnata nel montaggio di un ponteggio sotto l’impalcato del viadotto è precipitato per cause che sono ancora in corso di accertamento. E proprio il Pm avrà un incontro con il nucleo Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Psal) dell'Asl2 che ha effettuato i rilievi sul posto.