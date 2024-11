Arredare un ufficio open space: come si fa

L’ufficio moderno è open space con grandi spazi condivisi che favoriscono la collaborazione e lo scambio di idee. La soluzione a pianta libera piace sempre di più negli spazi di lavoro ma occorre sapere come arredarlo per renderlo funzionale.

Come arredare un open space

Invece di usare i grandi tavoli per le riunioni, si usano per creare postazioni condivise in un ufficio open space. Questo soluzione di arredamento per l’ufficio che si trova su Ufficiodiscount.it è molto in voga nei contesti in cui il personale è freelance oppure gode di grande libertà organizzativa, dividendosi a piacere tra ufficio e smart working.

I tavoli e le scrivanie vanno sistemati per il lungo in modo da enfatizzare ancora di più la grandezza dello spazio. Le sedie da ufficio con rotelle, braccioli e schienali regolabili sono perfette per il comfort poiché regolabili in base a chi le occupa.

Ben vengano anche postazioni rialzate; un lungo tavolo alto stile bar va messo proprio sotto le grandi vetrate e abbinato a sgabelli. È una di quelle idee di interior design molto moderna e accattivante ma non perfetta per chi deve stare seduto davanti al pc per tante ore di seguito poiché la comodità sul lungo periodo potrebbe venire meno.

Come dividere e definire gli spazi

In un open space però lo spazio va organizzato in modo intelligente affinché ognuno abbia la sua postazione e che ci sia un ambiente tranquillo dove concentrarsi. È necessario creare delle zone utilizzando elementi che dividono e definiscono. Ad esempio, i tappeti sono delle evidenti cornici che permettono di ritagliare dei piccoli salottini per fare chiamate o confrontarsi in piccoli gruppi senza dar fastidio a chi lavora sui grandi tavoli. Per tale motivo, al posto di scrivanie e sedie da ufficio, si preferiscono tavolini bassi e poltrone o addirittura piccoli sofà.

Altre ottime idee per dividere lo spazio ma senza creare dei loculi, possono essere le librerie senza schienale. Sono perfette perché separano ma senza occludere e senza far venire meno il concetto di open space. Inoltre, i divisori in vetro hanno un po’ la stessa funzione.

Come tenere in ordine

Gli spazi ampi funzionano meglio se vengono tenuti perfettamente in ordine. Purtroppo, quando la metratura a disposizione è molto ampia, c’è un po’ la tendenza al disordine. Il segreto per evitarlo è adottare sistemi camaleontici che favoriscono l’ordine camuffandosi con il resto dell’arredo. Archivi, armadi e cassettiere vanno sistemati in modo funzionale ma con un occhio di riguardo all’estetica.

Quali colori usare in un ufficio open space

L'ufficio a pianta aperta deve comunicare libertà e fluidità perciò si prediligono colori come il bianco, il tortora, i grigi a patto che siano brillanti, i toni pastello, il cipria magari scaldati qua e là da nuance pop che trasmettono invece freschezza e vivacità. Infatti, gli spazi aperti servono anche a comunicare un business giovane e innovativo. I colori tenui hanno il pregio di dare l'impressione che lo spazio a disposizione sia ancora più grande mentre quelli scuri sembrano restringere la metratura.