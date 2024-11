Torna il Festival “Voci nell’Ombra”, tutto pronto per la 25esima edizione

Il Festival Internazionale del Doppiaggio “Voci nell’Ombra” compie 25 anni e si regala una mascotte, che sarà svelata nel corso della manifestazione. Una sorpresa e un segno di festa per questo importante compleanno. La venticinquesima edizione di “Voci nell’Ombra”, organizzata dall’Associazione culturale Risorse – Progetti & Valorizzazione ETS con la direzione di Tiziana Voarino, si tiene da lunedì 25 novembre a domenica 1° dicembre 2024 fra Savona e Genova. Molte le sorprese delle giornate savonesi, tra cui l’attesa masterclass di doppiaggio gratuita con l’attore e doppiatore Rodolfo Bianchi e l’omaggio allo storico direttore artistico del festival Claudio G. Fava a dieci anni dalla sua scomparsa.

"Eventi di prestigio come Voci nell'Ombra – afferma l'assessore alle Politiche Culturali del Comune di Savona Nicoletta Negro - rappresentano per Savona ulteriori occasioni per valorizzare la nostra città e il suo impegno nella promozione culturale. Questo festival, ormai imprescindibile per Savona, e che quest'anno festeggia un compleanno così importante, ci ha abituati ad avere in città i migliori doppiatori. Per una città come Savona che sta facendo, con grande ambizione, il percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027, manifestazioni di questo calibro sono fondamentali, poiché contribuiscono a creare un tessuto culturale sempre più ricco".

"Il Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell’Ombra - dichiara la direttrice Tiziana Voarino – è giunto alla venticinquesima edizione: un quarto di secolo che conferma Voci nell’Ombra non solo come la prima manifestazione dedicata al doppiaggio italiano. Dopo oltre trecentocinquanta premi consegnati alle eccellenze del doppiaggio italiano ormai i doppiatori sono “stelle del doppiaggio italiano” e il Festival si delinea come un progetto complesso disegnato e cucito su una visione ampia e attuale: coniuga le esigenze di sostenitori autorevoli, di centocinquanta realtà nazionali e internazionali che collaborano attivamente, presta i propri palcoscenici al territorio, promuove e premia il settore di riferimento del doppiaggio, della trasposizione multimediale, dell’accessibilità, dimostrando sensibilità anche verso l’ambiente che ci circonda, il sociale e la formazione. Per i venticinque anni omaggiamo e ricordiamo Claudio G. Fava illustre critico cinematografico, storico direttore artistico del nostro Festival".

Nel 1996 Voci nell’Ombra avviò la prima operazione e progetto culturale che valorizza i doppiatori italiani e la loro arte. Da allora il Festival ha percorso un lungo cammino, si è ampliato e attualizzato per seguire non solo l’evoluzione tecnologica e sociale di un settore in continuo sviluppo: per restare al passo con i tempi. Sotto la direzione di Tiziana Voarino, negli ultimi anni ha innestato i temi cruciali dell’accessibilità culturale e della fruizione degli audiovisivi per le persone disabili sensoriali e della sostenibilità ambientale. Dall’inizio della sua storia, “Voci nell’Ombra” ha consegnato oltre 350 premi, tra cui gli ambiti Anelli d’Oro, riconoscimento che prende il nome dall’anello di pellicola, vecchia unità di misura del doppiaggio attualmente sostituita dal time code. A Fava e Astori, scomparsi rispettivamente nel 2014 e nel 2013 sono stati intitolati Premio alla Carriera e il Premio al giovane doppiatore di talento.

Nel 2015 il Festival “Voci nell’Ombra ha avuto il suo rilancio nella città di Savona, che da allora ne ospita alcuni degli appuntamenti più rilevanti, legati in particolare alla formazione di nuovi professionisti, all’accessibilità audiovisiva e alla sostenibilità. Anche quest’anno Savona ospita l’attesa masterclass di doppiaggio gratuita tenuta da uno dei più autorevoli attori doppiatori italiani, Rodolfo Bianchi, presidente Adid- Associazione Direttori Italiani Doppiaggio, voce tra gli altri di Harvey Keitel, Gérard Depardieu, Brendan Gleeson, Stellan Skarsgård, Mel Gibson. Si terrà sabato 30 novembre dalle 14 al Museo d’arte “Sandro Pertini e Renata Cuneo” della Fortezza del Priamar. Un’occasione da non perdere per tutti coloro che svolgono la professione di attore e doppiatore e desiderano perfezionarsi. Iscrizione obbligatoria alla mail prenotazioni@vocinellombra.com

Ma sfogliamo il programma delle due giornate savonesi del XXV Festival Internazionale del Doppiaggio “Voci nell’Ombra”. Il primo appuntamento a Savona è venerdì 29 novembre, alle ore 21, al Teatro Sacco con il talk show con proiezioni “Voci di cultura, audiovisivo e territorio. Il futuro attraverso la valorizzazione”, dedicato ad alcune delle eccellenze del territorio. La giornata sarà aperta dall’assessore alla Cultura del Comune di Savona con l’intervento “Savona città della Cultura 2027: un percorso, non solo un progetto”. Per “Voci di cinema” sarà proiettata la comica “Donne e …guai! - Helpmates” di James Parrott (1932), con l’audio originale dei doppiatori recuperata da SOS Stanlio e Ollio, proposta in anteprima. Le voci di Stan Laurel e Oliver Hardy saranno doppiate dall’ineguagliabile doppiaggio di Alberto Sordi e Mauro Zambuto. Gran finale con l’Omaggio a Claudio G. Fava, che sarà ricordato da chi lo ha conosciuto e stimato. Il Festival gli sarà sempre riconoscente per aver contribuito alla sua creazione.

Sabato 30 novembre la giornata di “Voci nell’Ombra” propone un percorso a piedi nelle strade di Savona, alla scoperta del territorio e delle sue specialità. Si comincia alle 11 con “L’Ombra ritrovata”: nei giardini prolungamento del piazzale Dei Due Mondi un nuovo albero sarà donato dal Festival alla città. Alle 11.45 al Tempietto Liberty Boselli, nel parco del prolungamento, avrà luogo il recital “La voce degli alberi” con Elena Andreoli e Gianni Gaude. Dopo un momento conviviale al Mercato Civico si svolgerà alle 14 la masterclass gratuita di Rodolfo Bianchi organizzata dal Voci nell’ Ombra in collaborazione con la Scuola di Doppiaggio del Festival e a seguire sarà proiettato il corto Ombre a cura della Creative Academy. Infine alle ore 17 la Pinacoteca Civica ospita il talk show sull’accessibilità negli audiovisivi “Luce dall’ombra”. Tutti gli appuntamenti del Festival sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Partner istituzionali e sostenitori del Festival “Voci Nell’ombra” 2024 sono MiC – Ministero della cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo, Regione Liguria, Fondazione De Mari CR Savona, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuovo IMAIE – I diritti degli artisti, Quidam – Vetro & innovazione, Comune di Savona, BPER, ARTIS Project, Voxyl Voce Gola per il tono della voce – Integratore alimentare a base di erisimo, Dr. Tiziana Lazzari Medicina Anti-aging & Chirurgia Estetica. Realizzato in collaborazione con Fondazione Palazzo Ducale Genova. Innumerevoli i patrocini, tra cui figurano Rai Liguria e numerosi atenei nazionali e stranieri. Molti i musei coinvolti, oltre ai Musei Civici di Savona in cui si svolgono ben due eventi che portano il cinema, il doppiaggio, la voce e l’accessibilità in uno spazio riservato alle arti figurative, il Ferrania Film Museum di Cairo, il Museo del Vetro di Altare, il Museo ArtePozzo di Alessandria e il neo acquisito per la presenza sugli eventi Museo del Fungo di Ceva.

Sono oltre 150 le collaborazioni del Festival elencate alla pagina tra cui artisti del territorio che realizzano i premi del Festival https://www.vocinellombra.com/i-sostenitori-xxv-edizione/ in vetro e ceramica. Sono: Quidam – Vetro & innovazione, Vanessa Cavallaro, Laura Romano – Laboratorio di Ceramica creativa, Gabriella De Filippis – Arte per passione in Genova, Diego Santamaria – brasArte.

“Voci nell’Ombra” ha al suo centro la valutazione e la premiazione delle eccellenze nel mondo del doppiaggio e degli altri contesti in cui la voce è protagonista. Una giuria di esperti del settore (tutti i nomi alla pagina https://www.vocinellombra.com/giuria/) seleziona ogni anno i migliori prodotti della stagione precedente per le nomination. I vincitori saranno premiati durante la Serata d’Onore che si terrà domenica 1° dicembre al Palazzo Ducale di Genova con la consegna degli Anelli d’oro. Quest’anno, oltre agli Anelli d’Oro per il cinema e la televisione nelle sezioni miglior doppiaggio generale, migliore voce maschile e migliore voce femminile, adattamento, per i prodotti di animazione, per i programmi televisivi, per l’accessibilità sono sempre protagonisti il Premio SIAE destinato a un giovane adattatore di talento, il Premio Ludovica Modugno in collaborazione con il fratello Paolo Modugno e il Nuovo IMAIE destinato a un doppiatore adolescente. Tra gli altri premi speciali, spicca il nuovo premio per i venticinque anni di Festival “le stelle del doppiaggio italiano”

Nella XXV edizione Voci nell’Ombra continuerà il suo ruolo da apripista, assolvendo al ruolo educativo, formativo e sociale che porta nella sua missione. È stato il primo festival a consegnare premi all’accessibilità e alle audiodescrizioni e ad attirare l’attenzione sulle modalità di fruizione delle persone disabili della vista e dell’udito, ossia l’audiodescrizione, i sottotitoli, la lingua dei segni, con la campagna “Per vedere a occhi chiusi”. Ripropone la tematica dell’accessibilità come centrale nella giornata di studi e di confronto, ma anche con la LIS negli eventi dal vivo e online. Riconferma la tematica sostenibilità con la consegna anche per questa edizione del Premio Internazionale Cinema & Sostenibilità e dell‘Anello Verde. Mantiene la giornata dedicata al podcast e ai premi Voci di Podcast 2024, che unisce novità, tecnologia, digitale e voce, anche come strumento per un turismo di inclusione, senza dimenticare il ruolo della voce e dell’ascolto di cui tutti abbiamo bisogno.

La venticinquesima edizione di Voci nell’Ombra partecipa insieme a Genova Voci al bando del Comune di Genova - Città dei Festival con il progetto “Voci alla Ribalta” che promuove il mondo della voce collegato all’audiovisivo, al teatro, alla musica, alla letteratura e alla poesia, inclusi agli appuntamenti online.