“Granaccia & Rossi di Liguria” a Quiliano, domani (17 novembre) degustazione dei vini di 60 cantine

Appuntamento da non perdere, per i winelover e per gli appassionati di enogastronomia, domani, domenica 17 novembre, a Quiliano, presso il Palasport Comunale di piazza Costituzione, a 5’ dall’uscita del casello autostradale di Savona, con la 19a edizione di “Granaccia & Rossi di Liguria, la tradizionale rassegna che si tiene dall’ormai lontano 2005.

Ben 60 le cantine che hanno aderito - il doppio rispetto allo scorso anno - presenti con le loro etichette per tutto il pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 19 (biglietto d’ingresso a 25 euro, inclusi calice, tasca e libera degustazione). La principale protagonista sarà la Granaccia, ma ai banchi di assaggio saranno disponibili, grazie anche alla collaborazione dei sommelier Fisar, tutte le Doc e Igt della regione, inoltre altre particolari ed innovative produzioni, incluse le “bollicine”.

Da segnalare la possibilità di degustare alcuni vini che negli ultimi mesi hanno conseguito particolari riconoscimenti, quali ad esempio la Granaccia “Bricco dei Bambini” dell’azienda Viarzo di Quiliano (Top Hundred de Il Golosario), La Granaccia di Tenuta Maffone di Pieve di Teco (medaglia d’oro al concorso Grenaches du monde), l’Ormeasco Nirasco del Ventennale di Cascina Nirasca di Pieve di Teco (corona per la Guida Vini Buoni d’Italia), il Rossese U Bastio di Biovio di Albenga (3 cuori Merum), il Dolceacqua “Pini” di Maixei (medaglia d’oro per il concorso Vini Estremi del Cervim), il “Cuxii” del Baggio Pellegrino di Cosio d’Arroscia (3 viti per la Guida Vitae 2025), il Dolceacqua di Terre Bianche (3 Bicchieri del Gambero Rosso e Top Wine Slow), la Granaccia “Dru” di RoccaVinealis (5 Star Wines al Vinitaly), il Dolceacqua “Tramontina” di Du Nemu (Top Wine Slow), lo Sciacchetrà “Underwater” di Possa (Riomaggiore), affinato a 52 metri di profondità nelle acque di Portofino (The WineHunter Platinum Award domenica scorsa al Merano Wine Festival), e così via.

Tra le curiosità, spiccano i vini due aziende di Luni (Sp): quelli di Cantine Bondonor di Luni, utilizzati tutto l’anno a bordo della Amerigo Vespucci per i più importanti banchetti, e il Rosso Di.Vino prodotto da Cantine Lunae con le uve di Zucchero Sugar Fornaciari, proprietario di vigneti in Lunigiana, ai confini tra estremo levante e Toscana.

“Siamo estremamente soddisfatti della risposta dei produttori, mai così numerosi e rappresentativi di tutto il territorio regionale – dichiara Massimo Enrico, presidente di Vite in Riviera -. Dopo l’ottimo riscontro delle nostre “Prime” a marzo ad Albenga e i consensi raccolti dai vini liguri al Vinitaly, ci sono tutti i presupposti per il successo di questa manifestazione. Sarebbe il preludio per qualcosa di ancora più importante nel 2025, quando celebreremo il decennale della rete di imprese e il ventennale di Granaccia & Rossi di Liguria”.

La giornata sarà nobilitata dalla presenza di diverse autorità e di alcun grandi esperti del settore, quali Gianni Fabrizio (curatore della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso), Jonathan Gebser (vicecuratore di Slow Wine), Daniele Bartolozzi (coordinatore regionale di Vini Buoni d’Italia), Erika Mantovan (co-autrice di Guida Essenziale ai Vini d’Italia di Doctor Wine) e poi ancora di Vincenzo Scivetti (responsabile italiano e giudice del concorso internazionale Grenaches du Monde), Maria Luisa Alberico (autrice ed ex presidente dell’Associazione Donna Sommelier Europa), Enzo Giorgi (referente regionale Associazione Nazionale Città del Vino e giudice di concorsi internazionali) e dello chef stellato, originario di Savona, Flavio Costa, il quale ha dedicato all’evento un piatto presso il suo locale di Piobesi d’Alba (Cn). Tra le iniziative collaterali, anche le visite a Villa Maria, a pochi metri dall’impianto sportivo.

Annunciato un buon numero di visitatori, con addetti ai lavori in arrivo anche da fuori provincia e fuori regione.

“Come sindaco – commenta Nicola Isetta, primo cittadino di Quiliano -, avendo visto nascere questa iniziativa, sono lieto di poter accogliere ancora una volta le eccellenze vinicole liguri, prendere atto del notevole sviluppo dell’evento e della crescita della qualità del prodotto, anche grazie alla fondamentale partnership con Vite in Riviera, realtà impegnata nella promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del ponente. Questa edizione si caratterizza per un calendario particolarmente ricco, in cui spiccano la Masterclass della mattina e la grande vetrina del pomeriggio, con i banchi di degustazione dei vini rossi e rosati di ben sessanta cantine di tutta la Liguria, da Ponente a Levante. Presenti anche aziende agricole quilianesi con prodotti tipici del territorio. Ad arricchire il programma del pomeriggio di domenica 17 contribuiranno le presentazioni dei prodotti De.Co. di Quiliano e di alcuni libri a tema, tra cui “Un mare nel Roero” di Flavio Costa del ristorante 21.9 di Piobesi d’Alba, 1 Stella Michelin. Abbiamo confermato l’accogliente location del Palasport di Quiliano, che sarà per l’occasione vestito a festa, ovviamente a tema di Granaccia & Rossi di Liguria, grazie alla qualificata collaborazione della Polisportiva Quiliano. Un ringraziamento particolare a dunque Vite in Riviera e alla Polisportiva per la collaborazione e l’organizzazione dell’evento ed a Conad Nord Ovest per il supporto”.

La manifestazione è organizzata dalla rete di imprese Vite in Riviera in stretta collaborazione con il Comune di Quiliano, con il supporto di Regione Liguria e la partecipazione di diversi partner, tra cui Enoteca Regionale della Liguria, Agenzia in Liguria, Nordiconad, Polisportiva Quiliano, Fisar, Quiliano Turismo, Fai Savona. Fornitori: Acqua Minerale Calizzano, Sea Art Hotel e Panetteria Genta.