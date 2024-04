Savona, nuova illuminazione del parcheggio di piazza del Popolo, affidati i lavori

Il Comune di Savona ha affidato i lavori per il potenziamento dell'illuminazione in piazza del Popolo alla ditta Giubergia & Armando di Cuneo.

Si tratta di una tranche del progetto, per circa 60.000 euro (Iva compresa).

Con i lavori sarà fatta la sostituzione dei fari esistenti con quelli a led (4 per ciascun palo al centro della piazza e due sui pali laterali e quelli presenti nel parcheggio pubblico, infine in corrispondenza della pesa sarà installato solo un faro); l’integrazione con due nuovi pali di 15 metri di altezza, uno sul lato via IV Novembre (lato Provincia) l’altro al centro Piazza (lato Tribunale), dove in precedenza c'erano quelli rimossi; l’integrazione di due pali, uno sul lato via IV Novembre (lato Provincia) l’altro al centro Piazza (lato Tribunale), dove in precedenza erano presenti dei sostegni successivamente rimossi.

L'intervento sarà in due fasi. Nell'immediato si provvederà alla sostituzione e implementazione delle luci già presenti; nella seconda saranno installati i 4 nuovi pali della luce e le telecamere.