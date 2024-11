Finale, doppio appuntamento con i Pomeriggi Musicali

Il prossimo fine settimana avremo un doppio appuntamento con i Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Sabato 23 novembre, alle ore 16:30, presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo, avremo uno spettacolo dedicato alla Donna, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il pomeriggio comincerà con un breve intervento da parte di alcune rappresentanti di Zonta Club Finale Ligure, volto a sensibilizzare i presenti sull’argomento. A seguire, vi sarà l’introduzione, della durata di circa 15/20 minuti, a cura di alcune giovani flautiste e di alcune giovani musiciste della Scuola Pianistica Ateneum APS, diretta dal M° Paola Arras: si esibiranno Irene Barberis, Elisa Vella, Benedetta Ferrua ed Elena Gambino al flauto; Rebecca Gattano ed Eleonora Boasso al pianoforte. Fra i vari brani che potremo ascoltare in questa introduzione, si segnala un arrangiamento della celebre “Stairway to heaven” dei Led Zeppelin, che verrà eseguita per la prima volta sul palco dell’Auditorium.

Immediatamente dopo si articolerà il concerto del Duo femminile Saffo, proveniente dalla provincia di Catania. Marcella Catanzaro al clarinetto e Antonella Sorbello al pianoforte si esibiranno in un recital dal titolo “L’anima del ‘900”. Grgin è un compositore croato ancora vivente, il cui stile si contraddistingue per la commistione tra classico e jazz, con una scrittura fresca e spontanea dai tratti jazzistici. A seguire, Piazzolla, che alterna momenti nostalgici ad altri appassionati dal ritmo serrato.

Ed ecco la musica di Maria Sicari, autrice siciliana che ha composto un brano per il duo Saffo apposta per l’occasione, quindi una prima esecuzione assoluta in onore dei Pomeriggi Musicali di Finale Ligure: il titolo del brano è Incertezza, un nostalgico dialogo colmo di sentimento.

In conclusione, l’atmosfera beffarda ed irriverente della Sonata di Poulenc, così trasgressiva, ma anche evocativa, sognante ed infuocata. Al di sopra dei confini geografici, vera protagonista, l’anima dell’Uomo del Novecento, con le sue contraddizioni ed i suoi aneliti appassionati.

Il secondo appuntamento sarà domenica 24 novembre, alle ore 16:30, presso il Salone di Palazzo Ricci a Finalborgo, dove potremo assistere a una conferenza con audizioni dal titolo “Intrecci e risonanze tra arte e percorsi di cura”. Saranno presentati i libri L'arte nella cura, di Gerardo Manarolo, presidente dell'Associazione Professionale Italiana Musicoterapeuti, e Arte e cura, a cura di Simonetta Porazzo e Caterina Vecchiato. Partecipano anche Pier Fabrizio Cerro, Stefano Leoni e Laura Pasero.

È previsto un intervento musicale del Duo Paola Dusio e Umberto Neri (flauto e chitarra). In collaborazione con l'Associazione di cultura musicale “Palma d'oro”. Ingresso libero a offerta. Si accettano prenotazioni via WhatsApp al 3534639960.